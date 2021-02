Tras el fracaso de México Libre, Margarita Zavala regresará al PAN y competirá por diputación federal

Margarita Zavala disputará el distrito 10 de la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó el registro de Margarita Zavala como candidata a diputada federal por el distrito 10 de la Ciudad de México, el cual corresponde a la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con una publicación del semanario Proceso, la esposa del ex presidente Felipe Calderón obtuvo, junto con otros cercanos al ex panista, la candidatura para cargos públicos en afiliación al blanquiazul por injerencia del ex mandatario.

El periodista y escritor Álvaro Delgado, quien redactó la nota, aseguró que Francisco Ramírez Acuña, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Roberto Gil Zuarth ex secretario particular de Calderón; Ana Teresa Aranda, ex directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); Juan Miguel Alcántara, ex subprocurador de la república; y Jorge Zermeño, ex presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados por el PAN tuvieron ofertas similares que Zavala Gómez del Campo.

El ganador del premio nacional de periodismo 2003 informó que la principal promotora de México Libre tiene asegurado su regreso a la vida política de México en 2021, pues en la negociación de Felipe Calderón se le incluyó en la lista de diputados federales plurinominales, esto en caso de que perdiera la elección.

“La negociación del grupo de Calderón con el PAN permitió también que Zavala Gómez del Campo sea también parte de las listas de diputados federales plurinominales para que, en caso de no ganar en el distrito, sea de todas maneras diputada federal y están pendientes otras candidaturas de este grupo, como Luisa María Calderón y Ernesto Cordero” , se lee en el texto llamado “Felipe Calderón logra colocar a Margarita Zavala y a varios de sus cercanos como candidatos del PAN”.

Actualmente el distrito 10 está representado por Javier Hidalgo , miembro de Morena y ex director del Instituto de la Juventud del entonces Distrito Federal, quien busca su reelección como secretario de la comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Otro personaje que competirá por la diputación de ese distrito es Salomón Chertorivsky , quien también fue cercano a Calderón, pues fue su secretario de Salud; sin embargo, no irá junto al PAN, pues ahora lo abandera Movimiento Ciudadano (MC).

La alcaldía Miguel Hidalgo encierra muchos contrastes, pues las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, las más exclusivas de la capital, se encuentran en la demarcación; contrastantemente, Tacubaya, Observatorio y Pensil son colonias populares que demandan apoyos específicos entre fenómenos en concreto, como ayuda a madres solteras o la presencia de la policía en tramos que comunican la CDMX con el Estado de México.

Cabe recordar que para competir por la presidencia de México en 2018, la egresada de la Escuela Libre de Derecho renunció al partido que dirige Marko Cortés en 2017, posteriormente, tras abandonar la contienda, emprendió la tarea, junto con su marido, de crear un nuevo partido político; sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) le negó el registro, acto que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este año, la contienda electoral que culminará con el ejercicio del voto este 6 de junio definirá la renovación de la Cámara de Diputados y determinará 15 nuevos gobernadores de las 32 entidades federativas que componen a México.

Aunado a esto, el PRI, PAN y PRD , con tal de recuperar peso político, decidieron poner de lado sus diferencias históricas e ir juntos en coalición para competir contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados. Dicha alianza lleva por nombre Va por México y fue promovida por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos , quienes generaron la plataforma Sí por México.

Por su cuenta, Morena realizó la coalición Juntos Hacemos Historia la cual agrega al Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Solidario (PES).

