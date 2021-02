Guatemala se sumó a la lista de países que se blindan de México por COVID-19

Los balseros esperan clientes en un cruce entre la frontera entre Guatemala y México (Luis Antonio Rojas para The New York Times)

Guatemala se sumó a la lista de países que se han blindado de México y sus preocupantes cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19.

En la frontera entre ambos países, Talismán-El Carmen, el gobierno guatemalteco ha desplegado elementos policiacos y militares, así como personal del Ministerio de Salud cuya finalidad es detener, en el puente internacional, el paso de posibles casos del virus.

En entonces, a las personas que intenta cruzar de México a Guatemala, se les hace una entrevista y son revisadas por los policías y los empleados sanitarios. Pero el requisito clave es presentar en las oficinas de migración una prueba negativa al COVID-19 , esa es la única manera de recibir el permiso para ingresar a territorio guatemalteco.

(Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

Las autoridades guatemaltecas han señalado que la llegada de personas provenientes de su vecino del norte ha caído casi a la mitad, pues ahora registran 40% menos de esas entradas. No obstante, aparte se deben considerar aquellos que cruzan de manera ilegal, a quienes ni el blindaje del cruce los ha detenido.

Por su parte, México no cuenta con medidas parecidas para quienes vienen de Guatemala ; no hay puestos de control. En la garita del Instituto Nacional de Migración (INM) solo se solicitan las credenciales correspondientes, pero no se requiere ninguna prueba de resultados negativos al COVID-19. tampoco hay personal de salud revisando a las personas que ingresan al territorio azteca.

En un caso similar, este fin de semana Cuba decidió reducir de manera temporal los vuelos provenientes de algunos países, entre ellos de México, a uno cada 15 días. Asimismo, los turistas que arriben a la isla a partir del 6 de febrero serán sometidos a una prueba PCR en el aeropuerto y luego trasladados a hoteles para pasar un aislamiento con vigilancia médica de cinco días para que se aplique una segunda prueba, y en caso de salir negativo, podrán dejar el aislamiento. Todos los gastos correrán por parte de los visitantes.

Un trabajador de la salud toma una muestra a una turista que viene de México a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba (Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini)

Previamente, un anuncio similar llegó de parte de Canadá : a partir de este domingo 31 de enero quedan cancelados todos los vuelos provenientes y dirigidos a México y el Caribe, medida establecida hasta el 30 de abril. Con un 8.7% del PIB dependiendo del turismo, México ya se pronunció sobre la medida del gobierno de Trudeau, al que urgió retirar lo antes posible la suspensión de vuelos ante la amenaza de una crisis económica profunda en la región.

De igual manera, Estados Unidos intensificó las restricciones a viajeros que afectan, entre otros destinos, a las personas provenientes de su vecino del sur: todos los pasajeros que quieran entrar a EEUU por medio del transporte aéreo deberán presentar la PCR o un test de antígenos, sin importar si son nacionales o internacionales. Únicamente quedan exentos los menores de dos años.

España , también hizo lo propio. Todos los viajeros provenientes de “países de riesgo”, entre los que se encuentra México, que quieran ingresar al país ibérico tienen que presentar la prueba de que son negativos al SARS-CoV-2.

(Foto: EFE/José Méndez)

Argentina es otro de los países que endureció las restricciones que afectan a pasajeros mexicanos. Esto al reducir en un 30% los vuelos semanales de pasajeros provenientes de México, así como de Estados Unidos y Europa.

Más países con restricciones totales o endurecidas a personas provenientes de México son Colombia, Uruguay, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudita, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

Esto se da ante un escenario alarmante del azote del COVID-19 en México, que cada día se agrava más. El país registra un acumulado de 1,864,260 casos confirmados desde el primer contagio y 158,536 muertes por esta enfermedad.

(Foto: EFE/Francisco Guasco)

Es el tercer país con más fallecimientos a causa del virus en todo el mundo. Además, de acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, es la segunda nación, a nivel global, con mayor letalidad a causa del COVID-19: 8.5%, es decir 17 personas muertas por cada 200 contagios. Con más de 15,000 contagios registrados en 24 horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que en México “la tasa de positivos es muy alta y si se hicieran más pruebas probablemente sería mayor”.

Y por si fuera poco, la compañía de asesoría e información financiera estadounidense Bloomberg ha ubicado al país azteca como el peor para estar durante la pandemia. Enero es el tercer mes consecutivo que México ocupa esa posición en el Ranking de Resiliencia de Bloomberg. Dicho análisis evalúa a 53 países cuyas economías se consideran como las más preparadas para enfrentar la epidemia.





