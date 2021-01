Qué hay detrás de la supuesta captura del hijo del “Chapo” Guzmán que circuló en redes sociales

"El Rey de la cocaína" es el segundo de cuatro hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán (Foto: PGR México/@Mtro_CCastaneda)

La tarde de este viernes 29 de enero, por medio de redes sociales comenzó a circular una supuesta noticia que informaba sobre la captura de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, todo se trató de una noticia falsa.

Fue el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, quien por medio de redes sociales afirmó que el mensaje era completamente erróneo.

“Está circulando esta imagen, decirles que es falsa. Les pedimos no compartirla pues ello puede generar temor entre la población. Las autoridades nos encontramos trabajando. #Culiacán”, fue lo que redactó Castañeda desde su cuenta de Twitter.

Archivaldo Guzmán es señalado como el hijo favorito de "El Chapo", pues es a quien le mostró todos los secretos del negocio del narcotráfico (Foto: Steve Allen)

La esquela que circulaba entre los usuarios digitales versaba:

“De última hora aprenden en Culiacán a Iván Archivaldo junto con el nini o el 09. Marinos irrumpieron en las instalaciones de forum que se ubica en 3 ríos, así logrando aprender a estos ya mencionados. En unos momentos mas información. Difundan rápido algo se esta por pasar en Culiacán 29/01/2021”.

En cuanto se supo de esta aclaración, usuarios de redes sociales comenzaron a rectificar el rumbo de la discusión y señalaron la fake news que circuló durante varias horas a lo largo del día.

Información falsa acerca de la supuesta captura de Iván Archivaldo Guzmán (Foto: Twitter@/@Mtro_CCastaneda)

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán?

Nació en octubre de 1983, hijo de Joaquín Guzmán y María Alejandrina Salazar Hernández. Es el hermano mayor de Alfredo Guzmán Salazar. Aunque junto con Ovidio es propietario de la mayor parte de laboratorios de fentanilo en Culiacán, las autoridades han identificado a la cocaína como su principal negocio.

“El Rey de la Cocaína”, como le comenzó a conocer, es el segundo de los cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y es señalado por autoridades internacionales como el hijo favorito de uno de los narcotraficantes más conocidos en México y el mundo.

De acuerdo con Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), de los cuatro hijos del Chapo identificados como integrantes del CDS (Joaquín, Iván, Alfredo y Ovidio), fue a Iván a quien enseñó todos los trucos que lo ayudaron a convertirse en el narcotraficante más buscado de México y Estados Unidos.

Ellos son Jesús Alfredo Guzmán, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijos de "El Chapo" (Foto: Especial)

A pesar de que su hermano Ovidio Guzmán ha estado en los titulares nacionales e internacionales desde octubre de 2019, debido a su desafío al estado mexicano que después de retenerlo en una casa lo tuvo que liberar tras una orden presidencial luego que el cártel tomara la ciudad de Culiacán, a Iván se le empezó a llamar “El Rey de la Cocaína”, dijo Vigil, ya que es quien manda en el tráfico de la droga y precursores desde Sudamérica.

Este cariño y apego con su padre lo dejó ver durante 2018, cuando el periodista ecuatoriano Ernesto Rodríguez Amari lo entrevistó en marzo para el semanario belga Knack. En las declaraciones hechas durante la charla, Iván Archivaldo Guzmán no pudo ocultar su frustración por lo que él había considerado como una “traición” del gobierno mexicano debido a la extradición de “El Chapo”.

“Sentí un dolor tremendo. Quería llorar, pero me dije que tenía que ser fuerte. No sé si alguna vez tendré la oportunidad de verlo de nuevo. Mi padre había puesto su confianza en el gobierno mexicano y éste lo entregó a los estadunidenses como trofeo. Nunca podré perdonarlos. Extraño terriblemente a mi padre”, expresó y consideró que el juicio en el que se le condenó a cadena perpetua no fue justo.

