“Mi padre había puesto su confianza en ellos": el día que el hijo del Chapo juró venganza por la extradición de su padre

Ivan Archivaldo Guzmán, el hijo menor de "El Chapo" entró en conflicto con otro narcojunior por un corrido.

Meses antes de que su padre fuera sentenciado a cadena perpetua, Iván Archivaldo Guzmán, el segundo hijo del Chapo, decidió romper el silencio a través de una entrevista a una revista extranjera, en la cual no pudo ocultar su frustración por lo que él había considerado como una “traición” del gobierno mexicano.

Una de las primeras preguntas fue cómo se sintió cuando vio las imágenes de su padre siendo extraditado a Estados Unidos, en una foto que lo muestra esposado, sometido y en estado de indefensión.

“Sentí un dolor tremendo. Quería llorar, pero me dije que tenía que ser fuerte. No sé si alguna vez tendré la oportunidad de verlo de nuevo. Mi padre había puesto su confianza en el gobierno mexicano y éste lo entregó a los estadunidenses como trofeo. Nunca podré perdonarlos. Extraño terriblemente a mi padre”, expresó y consideró que el juicio en el que se le condenó a cadena perpetua no fue justo.

El Chapo llorando (Foto: Captura de pantalla)

La entrevista, realizada por el periodista ecuatoriano Ernesto Rodríguez Amari, pasó desapercibida luego de su publicación, en marzo de 2018, en el semanario belga Knack.

En ella, el hijo de Guzmán aseguró que hay muchas personas “que nos protegen a mi y a mi familia”.

“¿Puedo hablar sobre tu vida privada? Te busca la CIA, el FBI, la DEA, la Interpol y los servicios militares policiales y de inteligencia de México. ¿Esa es una vida?”, le preguntó el periodista.

“Es su trabajo buscarme y es mi trabajo esconderme. Soy consciente de que éste será el patrón por el resto de mi vida”, reconoció el hijo del Chapo.

Los Chapitos

El 14 de agosto de 2016 fue secuestrado en Puerto Vallarta, Jalisco, junto con su hermano, Jesús Alfredo, presuntamente en venganza por haber pisado uno de los bastiones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el que Sinaloa pelea el mercado en México y Estados Unidos.

Durante la entrevista se negó a aclarar quién los había secuestrado. “No mencionaré nombre. La única lección que aprendí de esto es que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. Afortunadamente las personas que me secuestraron me perdonaron la vida. Esta es la única razón por la que todavía estoy con mi familia y amigos”, relató.

Al ser cuestionado sobre el paradero del Narco de Narcos, Rafael Caro Quintero, el hijo de Guzmán Loera negó conocerlo. “No conozco a ese hombre. Nunca lo he visto en carne y hueso. Se habla mucho de él, pero no tengo ganas de hablar de eso porque nunca lo conocí”, aseguró.

En 2019 fue difundida una foto de "El Narco de Narcos", presuntamente fue visto paseando en Sinaloa (Foto: Archivo)

Respecto a los constantes “ataques” de EEUU a su organización, aseguró lo siguiente: “Él nunca ganará la batalla contra nosotros. Somos mucho más fuertes que él. Los estadounidenses podrían comenzar por atacar a los cárteles en su propio país, pero evidentemente hacen todo lo posible para no atacarse a sí mismos. Se enfocan en América latina para distraer la atención de su gente. Los estadounidenses nunca asumirán responsabilidad por la violencia y la miseria que ves aquí”.

“A veces se dice que la mafia mejor organizada es la de los políticos mexicanos. ¿Compartes esa opinión?”, preguntó el entrevistador. “No sé si son los más organizados, pero al menos representan la mafia más legítima. Esta mafia tiene el verdadero poder. Te puedo confirmar que los políticos mexicanos usan ese poder por su propio interés”, respondió Archivaldo Guzmán.

