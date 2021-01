“Creo más en él que en el gobierno”: el tuit que detonó la caída del Chapo Guzmán

Sean Penn, El Chapo Guzmán y Kate del Castillo en un encuentro secreto para escuchar al capo y sus deseos de hacer una película sobre su vida (Foto: Archivo)

Un tuit fue el conector de una actriz, un director y el narcotraficante más conocido y peligroso del lo que va del siglo XXI: Joaquín El Chapo Guzmán.

En total eran 267 caracteres publicados en la red social en 2012, cuatros años antes de que El Chapo fuera capturado en enero de 2016.

La cuenta de donde salió el tuit pertenecía a una mujer a la que El Chapo admiraba por la interpretación que hizo de una mujer dedicada al negocio de las drogas –como él– y popular en el imaginario colectivo –también como él–.

La interpretación era un personaje inspirado en Sandra Ávila, alías La reina del sur, amiga de Guzmán Loera.

La autora del tuit era Kate del Castillo, la actriz mexicana que protagonizaba La reina del sur y daba vida al personaje de Teresa Mendoza, una traficante de drogas que desde España movía drogas, historia inspirada en la novela del mismo nombre que la serie y escrita por Arturo Pérez Reverte.

El Chapo conocía el papel de Kate del Castillo como Teresa Mendoza, en La reina del sur (Foto: Telemundo)

La mexicana escribió en su cuenta @katedelcastillo –ahora con 3.9 millones de seguidores– un mensaje dirigido al Chapo.

“Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me ocultan verdades”, escribió del Castillo en Twitter. Ella incluyó una súplica personal al líder del cartel: “Sr. Chapo, ¿no sería genial si empezaras a traficar con los buenos? Trafiquemos con amor, ya sabes“.

El Chapo supo de ese tuit. Sus abogados buscaron a la actriz y le ofrecieron los derechos de la vida de su poderoso y millonario cliente luego de su arresto de 2014, describe un reporte del New York Post citando al periodista de The New York Times que cubrió el juicio en EEUU del capo, Alan Feuer, y su libro El Jefe: The Stalking of Chapo Guzmán publicado en agosto del 2020.

Incluso a Kate del Castillo le fue entregado un celular para comunicarse directamente con Guzmán por mensajes de texto, algo similar a lo que ocurre al personaje de Teresa Mendoza en La reina del sur, señala el relato del Post.

Ocurrió el famoso encuentro entre Kate, El Chapo y Sean Penn en 2015.

El Chapo Guzmán tenía intenciones de llevar su vida a través de Kate del Castillo a la pantalla grande (Foto: Archivo)

“Junto a la estrella de telenovelas mexicana Kate del Castillo, quien había organizado la reunión, su viaje requirió dos aviones y un viaje rocoso de siete horas en una camioneta a un lugar remoto cerca de la ciudad de Cosalá en el estado mexicano de Sinaloa”, relata el Post.

Tiempo antes de este encuentro, según el reporte, la Marina mexicana planeaban la cacería del capo, asaltar su escondite y capturarlo.

Un agente de la DEA, Ray Donovan, le había seguido la pista a Guzmán Loera desde la última fuga. Donovan supo de la visita de Penn y del Castillo y lanzó una sugerencia: detengan la operación para atrapar al capo.

“Donovan se sorprendió al escuchar que los marines todavía querían seguir adelante”, escribe Feuer. “Su actitud parecía ser: F--k Sean Penn, la redada continúa según lo planeado”.

El clima estuvo a favor de Penn, del Castillo y El Chapo, pues una tormenta hizo que las autoridades de México pospusiera la captura.

La actriz Kate del Castillo y Jesús, uno de los hijos del Chapo (Foto: Archivo)

“Los estadounidenses se sintieron increíblemente afortunados de que el clima hiciera imposible lanzar el ataque”, dice Feuer al Post.

“Eliminó la posibilidad de que el nombre de Sean Penn apareciera en las portadas de todas partes como una víctima de una operación de captura de la guerra contra las drogas. ’Estrella de cine estadounidense muerta en una redada en México’ no habría sido una buena imagen para la DEA“.

Tiempo después, El Chapo fue atrapado en enero de 2016 y las autoridades mexicanas afirmaron que la reunión secreta del capo con los actores fue “esencial” para atraparlo.

El periodista del Times dice no estar de acuerdo, pues según su investigación, las autoridades ya sabían dónde estaba Guzmán.

