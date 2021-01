Alerta por mercado ilegal de pruebas negativas de COVID-19 falsas: así operan los “coyotes” en Cancún

Turistas extranjeros son abordados por los "coyotes" (Foto: EFE/Lourdes Cruz)

Debido a la crisis sanitaria del COVID-19 las autoridades mundiales han tomado diferentes medidas de mitigación. Por ejemplo, países como Canadá, Francia o recientemente Estados Unidos, piden tanto a extranjeros como a nacionales que llegan de otro país, mostrar una prueba negativa de la enfermedad.

Inclusive, algunas naciones han ordenado a las aerolíneas no permitir el embarque de los pasajeros que no muestren un test negativo realizado en las 72 horas anteriores.

Dicha situación ha propiciado la generación de un nuevo mercado ilegal que se aprovecha de la necesidad (o pereza) de los viajeros para vender pruebas falsas con resultados negativos de COVID-19.

La actividad apócrifa fue detectada en Cancún. En un reportaje que hizo El País, se señala que los “coyotes” se acercan principalmente a los turistas internacionales para ofrecer los tests apócrifos, hechos a la medida y vendidos a 800 pesos.

La actividad apócrifa fue detectada en Cancún (Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Detalla que a través de un grupo de Facebook se promociona el servicio “rápido y barato”. Además, dan consejos y dicen que no es necesario que la persona se someta al “hisopado ni nada”.

Cuando el contacto se comunica a través de WhatsApp señala que solo requiere del nombre completo, fecha de nacimiento y salida del vuelo. Brinda un número de depósito para los 800 pesos y tras ello procede a emitir el documento.

Según el medio, el test que entregan los “coyotes” tiene un folio, número de cliente, código de barras e incluso está avalado por un químico de un hospital privado localizado a 15 minutos de la zona hotelera de Cancún.

Cabe recordar que los costos de las pruebas de COVID-19 que están manejando en los laboratorios del Aeropuerto Internacional de México (AICM) son de 680 pesos para el de Antígeno y el resultado se entregará en 15 minutos. El examen PCR cuesta 2,500 pesos y está listo en 24 horas.

Cuatro personas fueron detenidas por la actividad apócrifa (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Según Miguel Pino Murillo, director general de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de Quintana Roo, han detenido a cuatro implicados en el falseamiento de pruebas.

En una entrevista para Animal Político señaló que las personas detenidas en el Aeropuerto Internacional de Cancún tras presuntamente ofrecer y vender los tests falsos a turistas extranjeros.

Son los llamados ‘coyotes’ que operan en el aeropuerto; gente que ofrecía a los turistas venderles los resultados de pruebas COVID negativas para que pudieran tomar sus vuelos de regreso a Estados Unidos, Canadá y Europa, principalmente

Según lo que reportó, las detenciones se hicieron el pasado jueves 21 de enero por elementos de la Guardia Nacional, luego de que el personal detectara la actividad en el aeropuerto.

La prueba falsa de COVID-19 es más rápida y barata (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo al funcionario, tras los primeros casos han establecido medidas para que no proliferen los “coyotes”. Aseguró que una de las disposiciones es la obligatoriedad de que se incluya un código QR, con el que se pueda comprobar la autenticidad del documento y avale que el portador es negativo a COVID-19.

“A partir de ahora ya no pueden ser pruebas emitidas simplemente por un médico. Tienen que ser pruebas que lleva un código QR. Las aerolíneas ya no pueden aceptar los resultados si no llevan ese código. Ya están avisadas”, aseguró.

Por otro lado, el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (Comed), alertó sobre la emisión de pruebas falsas de COVID-19 en aeropuertos y hoteles, por lo que solicitaron al gobierno sancionar e identificar a los “coyotes”, señaló Forbes.

