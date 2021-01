Sorpresa y confusión en el AICM: algunos pasajeros han perdido sus vuelos por no contar con prueba negativa de COVID-19

Varios países piden pruebas negativas de COVID-19 para permitir el ingreso (Foto: Cuartoscuro)

Algunos pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han perdido sus vuelos debido a que no cuentan con una prueba negativa de COVID-19, indispensable para ingresar a algunos países como Estados Unidos o varios de Europa y Latinoamérica.

De acuerdo con Milenio, la medida ha tomado por sorpresa a algunos viajeros, quienes al estar en el aeropuerto y acudir a ventanillas para tomar su vuelo les solicitan el resultado negativo de la prueba. Lo anterior les toma por sorpresa, y pese a la molestia deben acatar la medida ya que de lo contrario no pueden ingresar a las naciones que lo requieren.

“Sin esa prueba no puedo ingresar a Ecuador, aquí no la hace, solo hacen la otra prueba, la rápida de 15 minutos. Voy a perder mi vuelo, lo tenía a las 12:00 del día, ya no me va a dar tiempo, me recomendaron un laboratorio, me voy para allá, de todas maneras pierdo mi vuelo, voy ahorita a las oficinas de la aerolínea a preguntar qué puedo hacer”, dijo un usuario que tenía pensado ir a Ecuador.

Hay algunos laboratorios dentro del AICM que hacen pruebas COVID (Foto: Cuartoscuro)

En ese sentido, en el AICM hay disponibles algunas opciones de laboratorios que aplican pruebas tanto de PCR como de antígeno dentro de las instalaciones.

Este martes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que en el AICM, se instaló un un laboratorio avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que pasajeros y tripulación de vuelos internacionales puedan realizarse las pruebas de COVID-19.

Dicho laboratorio se encuentra entre las puertas 3 y 4 de la Terminal 1. Además, anunció la SCT que en los próximos días se instalarán más laboratorios que cuenten con las certificaciones de Cofepris para realizar el examen.

Para apoyar a los pasajeros, el AICM estará apoyando en su transportación entre terminales con el servicio de Aerotren, a partir de las 04:00 horas.

Pasajeros y personas que transitan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúan utilizando cubrebocas y guantes como medidas sanitarias (Foto: Cuartoscuro)

En el laboratorio, la prueba de Antígeno tendrá un costo de 680 pesos y el resultado se entregará en 15 minutos. El examen PCR costará 2,500 pesos y estará listo en 24 horas.

Además del reciente laboratorio que abrió este miércoles sus puertas, están tres clínicas del Viajero dentro del AICM, las cuales fueron puestas con el apoyo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también tienen la certificación de Cofepris.

En el caso de estos laboratorios, la prueba rápida tiene un costo de 700 pesos y el resultado tarda 15 minutos. La de PCR, tiene un costo aproximado de 2 mil 500 pesos y el resultado se da al día siguiente. Debido a la pandemia se han aplicado varias medidas para la mitigación de contagios, las cuáles son:

- Uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y respeto a la sana distancia.

A diferencia de otros países, en el AICM no se aplica un periodo de cuarentena, no realiza ni exige pruebas rápidas o PCR negativo a COVID-19 (Foto: Wiki Commons)

- Instalación de dispensadores de gel antibacterial en los pasillos públicos de llegadas y salidas (ambulatorios) de pasajeros.

- Limpieza y desinfección diaria en salas de última espera, áreas de comida rápida, ambulatorios y oficinas.

- Toma de temperatura a pasajeros en filtros de revisión previo al ingreso a salas de última espera. Se recomienda respetar sana distancia y aplicar gel.

- Personal de Sanidad Internacional toma la temperatura a viajeros internacionales al descender del avión, antes de pasar Migración.

- Por indicación de la Agencia Federal de Aviación Civil, todos los pasajeros deben llenar el Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo en Viajeros, con 24 horas de anticipación a su salida o llegada al AICM.

A diferencia de otros países, en el AICM no se aplica un periodo de cuarentena, no realiza ni exige pruebas rápidas o PCR negativo a COVID-19 a los pasajeros que ingresan al país.

