Bernie Sanders y Vicente Fernández fueron convertidos en piñatas por artesanos mexicanos

La Piñatería Ramírez, ubicada en la ciudad de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, volvió a dar de qué hablar por sus peculiares creaciones, ya que este jueves lanzó la piñata de Bernie Sanders, político estadounidense que se hizo viral durante la toma de protesta de Joe Biden.

A través de su página de Facebook, el negocio mexicano compartió algunas fotografías del senador de Vermont, acompañado de otras celebridades que han causado controversia en los últimos días.

En una de las imágenes se muestra a Sanders a lado de Vicente Fernández, cantante que fue señalado de acosador por tocar el seno de una jovencita sin su consentimiento.

De igual forma, se puede observar a Bernie en los brazos de King Kong, esto se debe a la tendencia que surgió esta semana en el marco del lanzamiento de la película Godzilla vs Kong.

La inteligencia y capacidad política de Bernie no ha sido puesta en duda; sin embargo, el político americano, perteneciente al Partido Demócrata, se hizo viral en diferentes memes, plataforma y dispositivos durante la toma de vestidura de Joe Biden.

En la imagen, el senador por Vermont y excandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders. EFE/EPA/JONATHAN ERNST

Y es que en las fotografías que comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación, se aprecia a Sanders dormido con unos guantes que se ganaron el corazón de millones de televidentes alrededor del mundo.

En el mundo digital, los usuarios de redes sociales no perdieron el tiempo para criticar la actitud de Bernie Sanders, la cual deja entrever que no quería estar ahí por falta de interés.

“Mi abuelito tierno Bernie Sanders superestrella. My cute grandpa Bernie Sanders superstar”, escribió la Piñatería Ramírez en su cuenta personal de Facebook haciendo referencia al político.

¿QUÉ PASÓ EN AMBOS CASOS?

*Vicente Fernández

El nombre de Vicente Fernández se encuentra en el ojo del huracán tras ser criticado por sus actitudes violentas hacia una fanática que le pidió una fotografía.

En las imágenes se observa al cantante rodeado de varias mujeres, pero lo que alertó a la opinión pública es que el Charro de Huentitán le tocó un seno a una de las jóvenes que se encuentran junto a él.

Luego de que dicho contenido fue publicado y viralizado en redes sociales, miles de internautas han señalado el comportamiento de Vicente Fernández, ya que hizo ese tipo de acciones sin el consentimiento de la chica.

Tras la difusión, la joven decidió romper el silencio y reaccionó al video que se encuentra en la red social Tik Tok. En un metraje, el cual fue retomado por el programa De Primera Mano, la chica explicó lo que sucedió cuando le pidió una fotografía a “Chente”.

Vicente Fernández develó una estatua en su honor, pero no se parecen, según los fans (Foto: Cuartoscuro)

“Esa foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mamá”, declaró.

* Bernie Sanders

Sanders aprovechó rápidamente su meme viral vendiendo mercadería oficial con la imagen, prometiendo donar las ganancias a organizaciones benéficas de Vermont.

El miércoles, el senador le dijo a Associated Press que las tres piezas se agotaron en cinco días y recaudaron 1,8 millones de dólares.

Según el sitio web de Sanders, las ganancias de las ventas de dos diseños de camisetas se destinarán a organizaciones benéficas locales de Vermont como Feeding Chittenden, que opera la despensa de alimentos de emergencia más grande de ese estado.

