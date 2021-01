“Me enoja mucho”: Sánchez Cordero condena malos deseos para AMLO en Twitter

(Foto: Cortesía Presidencia)

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo este jueves que le “enojan mucho” los malos deseos para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ahora que está en aislamiento y recuperándose, luego de contraer Covid-19.

Sánchez Cordero fue cuestionada por el caso particular del médico, Diego Araiza Garaygordobil, quien en días pasados publicó en Twitter, “que alguien” le diera al presidente un cóctel de sustancias, las cuales indicó en el tuit, para causarle una Trombosis Venosa (TV) al mandatario mexicano.

“Fue lamentable de verdad, fue muy lamentable y yo creo que ha violado un código de ética elemental y es reprobable su conducta, y que violó normas éticas: por supuesto.

Yo también aquí aprovecho todos los derechos, todos, a pesar de que hemos dicho nosotros siempre que el derecho a la libertad de expresión, redundantemente digo es libérrimo, tiene límites, todos los derechos tienen límites y los límites es cuando afectas otros derechos de terceros.

Y creeme que a mi también me lastimó, y me molestó muchisísisimo este tipo de violencia, porque es violencia, y no solamente es violencia , es violación a normas esenciales éticas que un médico debe de respetar.

Y me enoja mucho, para que te sigo diciendo más”, subrayó la secretaria de Gobernación.

Información en desarrollo...