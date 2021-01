“Detente pandemia”: se venden en internet amuletos con las figuras de AMLO y López-Gatell

El presidente se encuentra en cuarentena en Palacio Nacional, desde donde atiende algunos asuntos vía telefónica (Foto: Cuartoscuro)

Tras el anuncio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en días pasados, con el cual dio a conocer su estado de salud al haber sido diagnosticado como positivo a COVID-19 han surgido diferentes reacciones entre la sociedad, y aunque la mayoría de los comentarios en respuesta al anuncio del mandatario le desean una pronta recuperación, existen otros menos amables.

Una de las reacciones derivadas a la noticia fueron por supuesto los memes relacionados con el virus y la vacuna que acapararon las cajas de comentarios en la redes sociales, pero ahora y para darle un toque chusco a la situación, en internet ya se venden productos relacionados al suceso y a la fe.

Tal es el caso de los escudos protectores, llamados popularmente en la fe católica como ‘Detentes’, en esta ocasión bordados con la imagen del político tabasqueño, cuya sintomatología moderada le ha permitido continuar con algunas labores desde su cuarentena en Palacio Nacional, donde recibe tratamiento médico.

También en algunos comercios de artículos esotéricos en el Mercado de Sonora de la Ciudad de México es posible encontrar "aceites" con la imagen de AMLO a las que se le asocian propiedades de protección (Foto: Cuartoscuro)

Tales amuletos se pueden encontrar a la venta en el portal Mercado Libre: se trata de un pequeño colguije de tela que simula ser uno de los símbolos religiosos tradicionales, con el rostro de la reconocida caricatura AMLITO, del mandatario mexicano, diseñada hace algunos años por el monero Hernández.

En letras impresas al anverso del escapulario rojo se puede leer un breve escrito que “intercede” por la salud del jefe del Ejecutivo, además de una leyenda contra sus adversarios políticos. “Detente pandemia, inflación, prianista, conservador, adversario, chayotero, neoliberalista…que el tigre del pueblo bueno y sabio está conmigo” .

Como una manera de satirizar aún más el singular objeto, los vendedores han colocado en la descripción que se trata de un amuleto “N95”, hecho que en la plataforma Twitter fue incluso acusado con la empresa que sostiene operaciones financieras en toda Latinoamérica y Canadá, por ostentar publicidad engañosa.

La empresa reporta 129 ventas de los escapularios (Foto: Captura de pantalla)

También se ofrece a la venta el Amuleto protector Fase 2 de Hugo López-Gattel, con la oración que dice: “Si usted desea salir y no es necesario, no lo haga, no sea necio y regrese a su pinche casa”.

El precio por una sola pieza de cualquier modelo de Detente es de 350 pesos, pero en la página de comercio electrónico se ofrecen al mayoreo también, pudiendo hacerse hasta de 200 piezas por 30 mil pesos: tres piezas por 900 pesos, 10 piezas por 3 mil 850 y 50 piezas por 9 mil 500.

Esta clara alusión a los amuletos mostrados en marzo pasado por el presidente en una de sus habituales conferencias ha comenzado a viralizarse y a recordar aquel momento cuando causó controversia entre algunos sectores, quienes lanzaron fuertes críticas al tratarse del líder del Poder Ejecutivo en un Estado laico.

Es posible comprar las piezas hasta en 29 meses sin intereses (Foto: Captura de pantalla)

El 18 de marzo de 2020, cuando la pandemia comenzaba a despegar en México, el político afirmó que tenía una peculiar “protección” contra el coronavirus: unas “estampitas” con imágenes religiosas que traen consigo siempre.

“Vamos a estar más tranquilos porque ya vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis; pero les digo, el escudo protector es como el detente, saben lo que es el detente, ¿verdad?”, expresó en su habitual conferencia de prensa.

El escudo protector es la honestidad eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente.

El presidente mostró dos estampitas, una con el Sagrado Corazón de Jesús. “Aquí está otro. Miren, es que me dan; entonces, son mis guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores, que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está de más”, agregó.

Beatriz Gutiérrez Müller agradeció los deseos de recuperación por parte de personas de diversas creencias (Foto: Instagram:@beatrizgutierrezmuller)

“Miren, aquí hay otro detente. ‘Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo’. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al señor que me lo dio si lo muestro aquí. Yo creo que no lo traje, no lo tengo, es un trébol”, expresó.

El mandatario contó que sus amuletos se lo habían dado, uno en Tampico y otro, un migrante en la ciudad de Tampico. El “detente”, de acuerdo con la Iglesia católica mexicana, es “la piadosa práctica que consiste en llevar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús bajo la forma de un escapulario”.

