“Miren, es que me dan; entonces, son mis guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está demás”, dijo refiriéndose a los amuletos que le entregan sus seguidores durante sus giras de trabajo.