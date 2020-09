“Detente enemigo”, el amuleto con la imagen de López Obrador que se vende en el Mercado de Sonora (Foto: Cuartoscuro)

El pensamiento mágico en América Latina no tiene límites. En México, se acaba de popularizar el kit “Detente Enemigo”, un juego de tres piezas que cuenta con un aceite cuya botella tiene una imagen de Andrés Manuel López Obrador, un amuleto y la imagen del sagrado corazón de Jesús.

El Detente Enemigo, está a la venta en el Mercado de Sonora, en la Ciudad de México, lugar donde puedes encontrar otros remedios ligados con la religión y la magia; desde el “ven a mí”, para “amarrar” a tu enamorado o enamorada; o el “amansador”, para que tu pareja haga lo que tú deseas.

De acuerdo con la señora Irma, una comerciante que vende este producto, el Detente Enemigo tiene la función de proteger a su portador de quien quiera atentar contra él, ya sea para protegerlo en la salud, en lo material o en lo espiritual, este amuleto hace invulnerable a quien lo usa. Asimismo, señaló, para Cuartoscuro, que este kit sólo se consigue bajo pedido y tiene un costo de 115 pesos.

El Detente enemigo de AMLO ya está a la venta en el Mercado de Sonora (Foto: Cuartoscuro)

El método de uso es simple; dentro de una habitación cerrada se debe de prender una veladora a la cual, previamente, se le debió de echar el aceite. Posteriormente se debe de orar ante la luz de la flama para que el amuleto sea efectivo.

No está de más recordar aquel martes 17 de marzo en el que el jefe del ejecutivo federal, durante una conferencia matutina, dijo que no necesitaba de grandes elementos de seguridad para garantizar su integridad, pues el pueblo lo cuidaba; sin embargo, el tabasqueño quiso abundar en su sistema de protección y es cuando sacó una imagen del sagrado corazón y dijo que cuenta con el “Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo” .

Miren, es que me dan; entonces, son mis guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores, que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está demás. Miren, aquí hay otro detente. ‘Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo’

El Detente enemigo de AMLO se le asocian propiedades de protección ante las malas vibras (Foto: Cuartoscuro)

Al respecto, el mandatario aclaró que él no tiene enemigos, sino adversarios. “Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al señor que me lo dio si lo muestro aquí. Yo creo que no lo traje, no lo tengo, es un trébol”.

López Obrador, se dijo “sereno” y “tranquilo”, pese al panorama mundial por el coronavirus y la caída del precio del petróleo. Llamó a la calma y a confiar en el pueblo mexicano, porque, dijo, “hemos resistido todas las calamidades”.

Sin embargo, ese día trascendió que el presidente de la República convocó a su gabinete legal y ampliado para abordar las medidas a tomar frente a la epidemia del coronavirus, entre las que se acordó continuar con los programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, pues en ese momento no se conocía el alcance que podría tener el COVID-19, que al día de hoy lleva 67,558 muertos y 634,023 casos acumulados, pues así lo dio a conocer la Secretaría de Salud durante la conferencia del domingo 6 de septiembre en punto de las 19:00 horas en Palacio Nacional a Través de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

