“Lobo” Vázquez, el popular bailarín guatemalteco de High Energy, prepara un viaje por México

Lobo Vasquez baila en el consulado de México en Guatemala (Video: Twitter@ConsulMexGuate)

Fabio Rodolfo Vázquez, mejor conocido como el “Lobo” Vázquez, mostró la rutina de baile que lo volvió famoso en internet durante su visita a las instalaciones de la Sección Consular de la Embajada mexicana en Guatemala. De acuerdo con la Sección Consular, el personaje y su esposa Magali realizarán un viaje a México en los próximos días.

A través de la cuenta informativa de Twitter de la Sección Consular de la Embajada de México en Guatemala, las autoridades difundieron un video donde “el lobo” muestra sus pasos al ritmo de la canción Danger. Desde el sonido de las primeras notas, y con la bandera mexicana en el fondo, el hombre guatemalteco interpretó su popular rutina por más de un minuto.

“Hoy atendimos al #lobovasquez @Fabio_el_lobo, famoso #guatemalteco que viajará a México en próximos días. Nos regaló una muestra de su baile que lo hizo #viral. #DiplomaciaConsular @SRE_mx @m_ebrard @mborregol @dmillan @GuatemalaGob @AztecaNoticiaGT @TN23NOTICIAS @RadioSonora947”, anunciaron a través de @ConsulMexGuate.

La cuenta informativa del Consulado mexicano en Guatemala notificó sobre el viaje del Lobo a México (Foto: Twitter@ConsulMexGuate)

Por su parte, a través de su cuenta Lobo Vasquez oficial, el popular bailarín de High Energy también compartió el video. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo de su viaje, sí brindó adelantos de nuevos proyectos que, al parecer, tendrán lugar en México.

“Hola mis amigos!!!! Algo bueno se está preparando, muy pronto tendremos más buenas noticias. Con la bendición de Dios y con el apoyo de ustedes, gracias a todos por el apoyo sus buenos deseos. @SRE:mx @m_ebrard @m_borregol @dmillan @GuatemalaGob”, sentenció en el perfil adscrito a @Fabio_el_lobo.

El salto a la fama

“Buenas noches, mis amigos. Me llamo Fabio Rodolfo Vázquez. Mis amigos me conocen como “Lobo” Vázquez. Vamos a enseñar más o menos algo de lo que puedo bailar y ahí les va. Soy de la Zona Cinco”, se presentó antes de comenzar a bailar la canción interpretada por el grupo The Flirts.

Lobo Vasquez bailó durante su visita al Consulado de la Embajada mexicana en Guatemala (Foto: Captura de pantalla)

El lobo Vázquez se volvió famoso en redes sociales luego de la difusión del video donde se le vio por primera vez interpretar una coreografía al ritmo High Energy. Fue durante los primeros meses de la emergencia sanitaria cuando decidió concursar en la convocatoria “CoviDance 2020”, iniciativa difundida a través de Facebook.

A sus 50 años, la habilidad en sus movimientos corporales admiró de inmediato a su país. Sin embargo, la velocidad en su difusión resonó de forma muy especial entre los internautas y usuarios situados en la Ciudad de México pues, en medio del confinamiento obligatorio, la mezcla de música y baile removió los sentimientos de los nostálgicos asistentes al club de baile Patrick Miller, ubicado en la entidad.

Aunque en el video se le nota feliz y animado al ritmo de la canción, en una entrevista realizada por el medio local Guatevisión la pareja contó que grabaron el material con la intención de ganar algo en el concurso, aunque también fue una alternativa para superar la pérdida de su hija mayor, quien falleció dos meses antes de la publicación del video a causa de una enfermedad renal.

Luego de la fama, el "Lobo" Vasquez ha participado, incluso, en la promoción de negocios (Foto: Faccebook@Lobo Vasquez)

Con el video reproduciéndose en diversas partes del mundo, de inmediato comenzó a protagonizar tutoriales de baile. Incluso se le ha observado bailando en videos donde se promocionan productos, como losetas para pisos. Sin embargo, la imagen que causó más controversia en redes sociales fue una donde se le observa junto a su esposa apoyar una campaña en contra del aborto.

Luego de publicar el video de su baile junto con un mensaje de agradecimiento a la Embajada de México en Guatemala, la oficina consular replicó la publicación. De igual forma las autoridades desearon un buen viaje a la pareja.

