Quién está a cargo de la salud de AMLO tras su contagio de COVID-19

Tras confirmar su contagio de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha aislado en su domicilio para recibir el respectivo tratamiento médico contra la enfermedad.

En este sentido, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que es Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa), quien encabeza el grupo de especialistas que atenderá al mandatario durante su periodo de recuperación.

“El doctor Jorge Alcocer, mi maestro y secretario de Salud, que goza de la entera confianza del presidente, ha sido designado como el médico titular coordinador del equipo de salud y se ha integrado un equipo muy competente, con profesionales de diversas instituciones públicas de salud y algunos de ellos estarán opinando respecto al curso de su manejo, de su tratamiento, de su vigilancia médica”, informó durante la conferencia de prensa vespertina de este lunes.

Aunado a esto, el funcionario aclaró que a pesar de que el presidente de la República es un funcionario público de primer nivel, también es un ser humano, por lo que tiene derecho a la privacidad de su expediente clínico, información que sólo podría revelarse si él así lo desea.

Quisiera dejar muy claro que el presidente López Obrador y cualquier otro mandatario, además de ser funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico de una organización gubernamental, como lo es el jefe de la nación, es un ser humano, y como ser humano tiene todo el derecho a la privacidad, es un principio fundamental de la ética médica el conservar la confidencialidad de las personas que son atendidas. Entonces, no sólo ahorita, si no a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente no vamos a revelar ningún dato clínico porque esta es materia de su privacidad