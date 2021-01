Ex secretario de César Duarte reconoció su participación en red de sobornos

Ex secretario de César Duarte revela participación en la nómina secreta (Foto: Cuartoscuro)

Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte, reconoció de manera pública que fue el encargado de realizar el reparto de sobornos a distintos funcionarios públicos a lo largo de ese sexenio.

La mañana de este 21 de enero, el ex colaborador de Duarte Jáquez reconoció que, a partir de 2014, participó activamente en el reparto de recursos para comprar lealtades y voluntades para el gobernador abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Durante ese tiempo quien era gobernador del estado ordenó entregar pagos a diversas personas, siempre orientado a lograr el control de las instituciones y lograr beneficios económicos y políticos para él y muchos otros servidores públicos de aquella época” , declaró en una rueda de prensa.

César Duarte sigue en Florida, EEUU, esperando su extradición a México (Foto: Cuartoscuro)

Esta declaración trastoca dos puntos esenciales para la vida pública de Chihuahua. En primer lugar, lo mencionado por el ex secretario abona al caso establecido contra el ex priista denominado “la nómina secreta” , el cual apuntala al establecimiento de una red de corrupción en la que el político sobornó a legisladores y funcionarios con la finalidad de enriquecerse a costa del erario del estado. Y, en segundo lugar, al revelar los nombres de quienes estuvieron involucrados, abre la posibilidad de redefinir los candidatos a la gubernatura del estado para el ejercicio electoral de este año.

Las declaraciones de Herrera Corral salen a la luz después de que César Jáuregui Moreno, actual secretario del ayuntamiento de Chihuahua y ex diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), revelara llamadas telefónicas establecidas entre ellos, en las que el ex duartista asegura que el Minieterio Público (MP) de Chihuahua lo presiona para declarar contra César Jáuregui, ex secretario de gobierno estatal, y María Eugenia Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua.

En el caso particular de Campos Galván, militante del PAN, afecta su imagen pública, pues se perfilaba como una de las figuras principales para ser candidata a la gubernatura de Chihuahua por parte del blanquiazul.

En referencia a las elecciones de ese estado, Acción Nacional manejaba dos perfiles como precandidatos, uno era el de la alcaldesa del municipio capital y otro era el de Gustavo Madero, ex presidente nacional del partido y senador de la república.

Javier Corral aseguró que César Duarte enfrentará la justicia en Chihuahua este año (Foto: Twitter / @Javier_Corral)

Esto parecería inclinar la balanza para Madero Muñoz; sin embargo, tras las revelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), respecto al caso de los sobornos relacionados con Emilio Lozoya y la empresa brasileña Odebrecht, en las que se señala directamente al panista como beneficiario de una serie de sobornos, su perfilamiento para gobernador también queda en entredicho.

El PAN tiene aún cuatro días para registrar a su candidato como gobernador y tanto la fiscalía estatal como la que dirige Alejandro Gertz Manero pueden alterar el curso de la selección de quien participará en la contienda electoral de Chihuahua.

Por su cuenta, Javier Corral, actual gobernador de la entidad por el PAN ha asegurado reiteradamente que César Duarte será procesado en México por su presunta participación en distintos actos de corrupción, no sólo por la llamada nómina secreta, pues el chihuahuense que se encuentra preso en Florida, Estados Unidos, también fue señalado de participar en la llamada Operación Safiro, la cual consistía en desviar recursos de distintas entidades gobernadas por el PRI y una alcaldía de la Ciudad de México a la campaña de José Antonio Meade, quien contendió por la presidencia de México en 2018.

