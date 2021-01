En 2020 nacieron en Toluca 69 bebés con COVID-19 y uno falleció

En Toluca 69 bebés nacieron con COVID-19 (Foto: Twitter@SaludEdomex)

En el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz” de Toluca, Estado de México, se atendieron 4,500 nacimientos durante el 2020. De estos, 69 bebés nacieron positivos a coronavirus.

La Secretaría de Salud del Estado de México dio a conocer a través de un comunicado que el año pasado del total de mujeres embarazadas, 357 casos fueron sospechosos de COVID-19. Tras realizar la prueba, 169 de ellas resultaron positivas al SARS-CoV-2, pero el 41% de ellas dieron a luz a bebés infectados por el virus.

Los bebés recibieron servicios médicos especializados, pero lamentablemente uno de ellos falleció. No obstante, la muerte no fue por afectaciones de la enfermedad, sino que se debió a que el bebé nació antes de tiempo.

“[El deceso] se debió a complicaciones relacionadas a su estado prematuro, ya que nació con menos de 28 semanas de gestación, y no por afecciones propias del COVID-19”, explicó el documento.

De acuerdo con el comunicado, los embarazos se han tenido que interrumpir cuando los síntomas del coronavirus se agravan y la madre presenta dificultades para respirar. Esto ayuda a la madre a mejorar su estado clínico, no obstante el que un bebé nazca antes de las 37 semanas de gestación, genera complicaciones en los recién nacidos.

Al atender estos casos de infantes con el virus, se pudo observar que la sintomatología de los pequeños es muy diferente a la de los adultos. Esto se debe a que no muestran dificultades para respirar, no tienen tos, ni secreciones nasales, ni fiebre. Por esta razón, han logrado superar la infección de manera satisfactoria.

Embarazadas con bajo riesgo de complicaciones por el virus

A finales de diciembre pasado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que las mujeres embarazadas no tienen riesgo alto de sufrir complicaciones derivadas de la enfermedad.

El funcionario federal destacó que, contrario a lo que se pensaba al inicio de la contingencia sanitaria en México, no se ha comprobado que este grupo de la población sea vulnerable a la infección del virus SARS-CoV-2, tal como sucede con la influenza.

“Aunque al inicio de la epidemia en el gobierno de México enfatizábamos nuestra preocupación de que las mujeres embarazadas pudieran tener un riesgo mayor que las no embarazadas, tal como ocurre en la influenza, afortunadamente no es el caso para COVID-19. Las mujeres embarazadas no tienen un riesgo especialmente alto, comparadas con las personas mujeres de la misma edad que no están embarazadas”, manifestó el subsecretario.

Por lo pronto, este lunes 25 de enero se informó que se han registrado 1,771,740 casos positivos y 150,273 muertes por COVID-19 a nivel nacional. Sin embargo, en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 8,521 contagios y 659 defunciones causadas por la enfermedad que genera el virus SARS-COV-2.

En tanto, se contabilizaron 2,250,065 casos negativos y 4,443,940 personas estudiadas desde que comenzó la transmisión viral en el país.

José Luis Alomía, director nacional de Epidemiología, dio a conocer que la proporción de las personas que han dado positivo a la prueba de COVID-19 se ubicó en 41% en la segunda semana del 2021.

Adicionalmente, la SSa estimó que 103,319 (5%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

De la semana uno a la dos de 2021 se registró un decremento de 10% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 1,964,840 hasta el este lunes. Asimismo se reportaron 1,335,876 personas recuperadas de la enfermedad.

