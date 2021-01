Cambios en TV Azteca: Benjamín Salinas dejó de ser el Director General y revelaron quién ocupará su lugar

Rafael Rodríguez Sánchez lleva 20 años como colaborador de la empresa (Foto: Twitter @Rafael_RodriguezS)

Respondiendo a un proceso de transformación interna, según lo ha declarado la propia empresa, Televisión Azteca se encuentra en una fase de cambios, uno de ellos es en la dirección general de la que se constituye como una de las dos televisoras más grandes de México. La compañía, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció que Rafael Rodríguez Sánchez será el nuevo Director General, quien llevará las riendas de un nuevo futuro para TV Azteca.

“Seguimos en proceso de renovación para ser la mejor TV Azteca. Hoy damos la bienvenida a nuestro nuevo Director General, Rafael Rodríguez Sánchez, quien refrenda nuestro compromiso con la audiencia para hacer la mejor televisión y llevarla a todas las plataformas” compartió la cuenta de Twitter de la televisora.

La labor de Rodríguez al frente de la organización en su nuevo cargo será la de continuar y reforzar los procesos de transformación y alineación, dándole seguimiento a lo emprendido por Benjamín Salinas Sada, quien sale del cargo para darle paso al nuevo director. Según informó la conocida coloquialmente “televisora del Ajusco”, el cambio obedece a profundas transformaciones estructurales, organizacionales y financieras para el bien de la compañía en un futuro.

Ricardo Salinas dio a conocer el cambio de cargo de su hijo Benjamín Salinas Sada (Foto: Cuartoscuro)

El cambio “permitirá que TV Azteca –que ha atravesado tiempos muy difíciles frente a la emergencia sanitaria- continúe ofreciendo a la audiencia los mejores contenidos de la televisión y más aún llevarlos a nuevas plataformas y audiencias que representan las nuevas tecnologías”.

“Enhorabuena, @Rafa_RodriguezS, vamos a seguir innovando, pero sobre todo hay que trabajar para tener un excelente 2021 para @Azteca y todos nuestros colaboradores”, escribió a modo de felicitación Salinas Pliego.

El nuevo director de la televisora es abogado por la Universidad La Salle, cuenta con estudios de Telecomunicaciones en el Instituto Autónomo de México (ITAM) y de Posgrado adicionales en el Institute of Directors en Inglaterra. Rodríguez no es ajeno a la labor de la compañía, pues durante 20 años “ha sido parte esencial de Grupo Salinas, en particular de la construcción de la TV Azteca de hoy, donde su talento como Director Jurídico le ha permitido impulsar procesos de renovación en todas las áreas de la empresa”.

Rafael Rodríguez se desempeñó hasta hace un día como parte del departamento Jurídico de la empresa (Foto: Twitter @Rafael_RodriguezS)

Por su parte, Benjamín Salinas Sada, hijo de Ricardo Salinas Pliego, fue promovido a vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, en donde fortalecerá procesos de transformación en diversas compañías, así lo dio a conocer el presidente de Grupo Salinas:

“Buenas Tardes con mucho orgullo les comparto que he nombrado a mi hijo @SalinasBenjamin vicepresidente del Consejo de Administración de @GrupoSalinas. Confío en que su capacidad de innovación, liderazgo y experiencia serán determinantes para construir un mejor futuro para todos. Les comparto esta foto de hace algunos años ya. En mi cabeza parece que fue ayer y mira ya en lo que vamos hijo, qué rápido se va la vida”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tras el anuncio, Benjamín citó el tuit y le agradeció a su padre por la oportunidad de formar parte de la directiva en la empresa: “Gracias por la confianza, papá. En @Azteca logramos grandes cambios para crear una gran empresa en la que hoy todos quieren trabajar. Juntos trabajaremos para seguir mejorando en todo @gruposalinas, en beneficio de México y nuestros colaboradores, @RicardoBSalinas”.

Ricardo Salinas Pliego celebró los cambios al interior de su compañía (Foto: Twitter@RicardoBSalinas)

La empresa también emitió un comunicado en el que destacó las actividades que continuará realizando Benjamín en su nuevo puesto y las nuevas asignaciones que se le encomendarán.

“Como vicepresidente, seguirá supervisando el rumbo y ruta de TV Azteca acompañando su renovación estratégica, al igual que lo hará con otras Unidades de Negocio de Grupo Salinas, como Italika, Totalplay, Elektra y Banco Azteca”, puede leerse en el documento.

La compañía recalcó que durante los cinco años en que Salinas Sada se mantuvo frente a la dirección general de TV Azteca, figuró como una renovación transversal para la empresa, lo cual influyó que se alcanzaran niveles récord de audiencias durante su gestión.

