Tundieron a YosStop y Luisito Rey por su postura en caso de Nath Campos: los calificaron como “mezquina” y “machista”

Tras la denuncia que la youtuber Nath Campos hizo sobre que el influencer Rix abusó sexualmente de ella hace unos años, las opiniones por parte de otros personajes de esa industria no se hizo esperar, como la de Yoss Hoffman y Luisito Rey, quienes recibieron una ola de críticas por su postura.

Por una parte, la youtuber también conocida como YosStop dijo desde su cuenta de Instagram que ella conocía a los dos implicados en la polémica, la cual no le parecía algo extraño. “Acabo de ver el video de Nath, La verdad que yo la conozco a ella, conozco a Rix, y no me extraña que haya pasado eso”, aseguró.

Su declaración se basó en el hecho de que ella también vivió una situación similar hace tiempo, incluso antes de ser una figura pública. “Es algo muy culero y muy fuerte”, dijo. Además, destacó la fortaleza de Campos por hacer público su caso de abuso sexual.

“Qué bueno que ya hizo su denuncia, qué bueno que tiene toda esa fuerza y que ahorita va a recibir mucho apoyo, así que espero que sea una inspiración para otras mujeres”, señaló.

Sin embargo, no se limitó a hablar sólo de ese caso y aprovechó para realizar críticas hacia el movimiento feminista debido a los mensajes que recibió luego de escribir un comentario en el video de Nath en donde se podía leer: “Nadie sabe lo que es hasta que le pasa, por eso la mayoría la toman como al ‘irrelevante’, es normal sentir todo lo que sentiste mi Nath, qué bueno que lo sacaste, eres fuerte te mando un abrazo”.

En sus comentarios a través de Instagram, describió a las feministas que la señalaron como “clanes” y un “horror de personas”. Asimismo, dijo que le creen “a cualquier pendeja”, mientras ella cree y crítica a mujeres y hombres por igual. “No tengo preferencia por su género”, terminó.

Tras este video, las críticas llegaron a su perfil. La usuaria @marianaliru fue contundente al señalar que es “cruel e injustificable decir que una sobreviviente de violación sexual que se atreve a contar su historia es ‘cualquier pendeja’. Esto NO es feminismo. Y esto NO es ser igualitaria. Esto es ser mezquina”.

La misma usuaria, quien es periodista feminista, compartió una fotografía de Hoffman en una marcha de este movimiento en la cual ella se puede ver con una prenda morada, ante lo cual señaló: “El pañuelo verde o morado NO es un accesorio de Instagram, es símbolo de una lucha SOCIAL. Usarlo implica cambios y responsabilidades, si no, es un performance vacío e inútil”.

En este sentido, recalcó que no bastaría con disculpas públicas por parte de la influencer, sino que es necesario que también haya un proceso de “sensibilización y reeducación”. E incluso reiteró que a ella, a pesar de sus críticas al movimiento feminista, la van a apoyar si se vuelve a encontrar en este tipo de asuntos.

Por otra parte, Luis Ángel Torres, mejor conocido como Luisito Rey, también fue duramente criticado por hacer una transmisión en vivo para discutir esta situación. No obstante, esta únicamente estaba disponible para los miembros de su canal, lo cual causó molestia, pues estaba lucrando con el sufrimiento de Campos.

Además, durante esta transmisión señaló que “Nath también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar”, lo cual provocó respuestas como “Cuando tú tomas de más, ¿te violan? No. Entonces no es culpa de Nath por tomar de más. Culpar a una mujer por ‘no controlar su bebida’ es lo más bajo que existe y muestra que no entiendes nada”. Por esto, una persona lo describió como un “ejemplo de pensamiento machista”.

Aunque el youtuber intentó defenderse y explicar sus comentarios, sus críticos no cambiaron de opinión. En este sentido, la usuaria @deniseramosm escribió: “La víctima de violación nunca es culpable, nunca. Cuando dice no, es no. No importa que ande ebria, no importa el escote, no importa si dice que sí al principio, pero después se arrepiente y dice que mejor no. ¡No es no!”

