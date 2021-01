“No me extraña que haya pasado eso”: YossTop opinó sobre las declaraciones de Nath Campos

YosStop aseguró conocer tanto a Rix como a Nath Campos, por lo que no le extrañó el hecho (Foto: YouTube)

La tarde de este viernes 22 de enero, la youtuber Nath Campos denunció a través de un video en su canal de YouTube al influencer Ricardo González, mejor conocido como Rix, por abusar sexualmente de ella hace algunos años.

Varias personas conocidas en el mundo del internet comenzaron a emitir su opinión y a reaccionar respecto a las declaraciones. Entre los varios mensajes, usuarios de redes sociales criticaron a Yoss Hoffman, quien se hace llamar YosStop, por las palabras que emitió respecto al caso.

Desde su cuenta de Instagram, la también creadora de videos subió una serie de historias en las que hizo referencia a lo dicho por Nath Campos. En la primera de ellas, aseguró conocer a ambos, y que debido a eso no le extrañó el hecho.

“Acabo de ver el video de Nath. La verdad es que yo la conozco a ella, conozco a Rix, y no me extraña que haya pasado eso”, aseguró.

Desde su cuenta de Instagram, emitió la opinión respecto al caso (Foto: Instagram@/justyoss)

Posteriormente indicó que ella también vivió una situación similar hace mucho tiempo, incluso antes de ser una figura pública, así que sabe que “es algo muy cul*ro y muy fuerte”. Además, destacó la fortaleza de Campos por hacer público su caso de abuso sexual.

“Qué bueno que ya hizo su denuncia, que bueno que tiene toda esa fuerza y que ahorita va a recibir mucho apoyo, así que espero que sea una inspiración para otras mujeres”, dijo.

Sin embargo, no se limitó a hablar sólo del caso, ya que comenzó a realizar críticas hacia el movimiento feminista mexicano debido a los mensajes que recibió luego de escribir un comentario en el video de Nath. En dicho texto se lee: “Nadie sabe lo que es hasta que le pasa, por eso la mayoría la toman como al ‘irrelevante’, es normal sentir todo lo que sentiste mi Nath, qué bueno que lo sacaste, eres fuerte te mando un abrazo”.

Usuarias de redes sociales le recordaron cuando revictimizó a una joven que la contactó para hacerle saber que fue abusada sexualmente en una fiesta (Foto: YouTube)

Ante esto, usuarias de redes sociales le recordaron cuando revictimizó a una joven que la contactó para hacerle saber que fue abusada sexualmente en una fiesta. Pero la influencer se limitó a decir que ella sólo quería tener “sus cinco minutos de fama”.

De acuerdo con las declaraciones de YosStop, varias mujeres le dijeron que sus acciones eran “sororidad selectiva”, pues apoyó a su amiga y no a la chica de la que habló en su video titulado “Patética Generación”.

“Güey, los clanes feministas, ay no qué horror de personas. O sea, me ponen ‘eso es sororidad selectiva’. Ay, güey, no mam*s, por eso qué asco estar en clanes de gente loca y radical que sólo te sabe tirar mi*rda y que le cree a cualquier pend*ja. No es que yo tenga que apoyar a las mujeres nada más por ser mujeres, punto”, sentenció.

En 2019, la youtuber se hizo viral por un video de un paseo en yate que dio en Cancún junto a algunos amigos (Foto: Instagram)

Posteriormente indicó que ella defiende y critica tanto a hombres como a mujeres, pues, de acuerdo a sus ideas, ningún género “gana más puntos” que el otro, ya que ella no los distingue por ese rubro.

Finalmente, refirió que le gustaría entablar un debate con una “feminista con sentido común”, así que le solicitó a sus seguidores que, por medio de mensaje, le envíen el contacto de alguna figura pública que se nombre feminista para poder generar esa discusión.

Estas no han sido las únicas polémicas en las que se ha visto envuelta Yoss Hofman. En 2019, la youtuber se hizo viral por un video de un paseo en yate que dio en Cancún junto a algunos amigos.

La propia Yoss publicó en sus redes el clip porque quería denunciar una supuesta agresión, pero el resultado fue contraproducente, pues la criticaron a ella por haber mostrado una actitud prepotente y comenzaron a llamarla “#Ladynaca”, “#LadySabritones” y “#LadyLancha”.

