“Nath también es culpable”: Luisito Rey responsabilizó a la YouTuber por ser víctima de abuso sexual

Luisito Rey hizo comentarios revictimizantes hacia Nath Campos (Foto: Instagram@luisitoreyfotos)

La comunidad youtuber se sacudió el día de hoy tras la revelación de Nath Campos acerca del abuso sexual que presuntamente sufrió a manos del influencer Rix. A pesar de que muchos internautas han apoyado a la cantante, algunos comentarios se han encargado de revictimizarla.

Tal fue el caso de Luis Ángel Torres, mejor conocido en YouTube como Luisito Rey, quien hizo una transmisión en vivo con el nombre de “Rix solo para chavas - #LuisitoLIVE 19”. Este solamente estaba disponible para los miembros de su canal.

Dentro de la transmisión, el youtuber expresó que tanto Nath Campos, como Rix, se encontraban sufriendo. Y, mientras externó su simpatía por el influencer, expresó que Campos tuvo en parte la culpa por haber bebido de más.

“Entiendo el sufrimiento de Nath, entiendo que también Rix la está pasando mal porque él tuvo esa situación y porque él lo ocasionó, es culpable. Nath también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar ”, dijo.

El YouTuber hizo una transmisión en vivo que era solamente para quienes tiene una membresía pagada (Captura de pantalla)

Estos comentarios le valieron al hombre de 32 años una lluvia de críticas y reclamos por culpar a la víctima y no al abusador.

“Literal, @luisitorey acaba de indicar que RIX ABUSADOR es culpable porque ‘él lo ocasionó’ y que Nath Campos es culpable ‘por no medirse’ al tomar. No, Luis, ninguna víctima de abuso sexual es culpable. Esa es la bronca de hacer ‘influencer’ a puro papanatas”, expresó un usuario de Twitter.

“Solo tengo una pregunta para ti... cuando tú tomas de más... ¿te violan? No verdad... entonces no es culpa de Nath por tomar de más [...] Culpar a una mujer por “no controlar su bebida” es LO MÁS BAJO QUE EXISTE y muestra que NO ENTIENDES NADA y que seguro hiciste o solapaste actitudes de este estilo en tu grupo de amigos”, señaló otro más.

Horas más tarde, el youtuber se defendió de los comentarios en su contra, dentro de su cuenta de Twitter.

El YouTuber recibió numerosos comentarios negativos (Foto: Instagram@luisitoreyfotos)

“Hola a tod@s. Recién hice un en vivo en donde doy mi opinión acerca del caso de Nath y Rix. Muchas personas a raíz de dar mi opinión (como siempre pasa en estos días) me juzgaron de que prácticamente fomentaba la violación o algo así. Entiendo que haya gente así y me gustaría debatir con esa gente que tras un teclado se esconde y lanza ofensas. Así que, si sostienes tu punto y en verdad crees tener la razón absoluta, te invito a que entres y dialoguemos”, compartió.

Una hora más tarde, el youtuber defendió su uso de la palabra “culpable”, explicó que se refería a las medidas de precaución que las mujeres podrían tomar. Esto sin tomar en cuenta que Nath Campos mencionó en su historia que había salido con personas a las que consideraba “amigos”.

“Quien vio el en vivo completo sabrá que cuando dije ‘culpable’, me refería a las medidas precautorias que se pueden tomar en futuras ocasiones para muchas mujeres. Vivimos una realidad complicada en esas cuestiones. Eso fue todo”, añadió.

Sin embargo, este comentario hizo que la gente se enfadara aún más, ya que algunos y muchos le reclamaron el hecho de que considere normal el que las mujeres tengan que cuidarse, incluso de sus propias amistades.

Nath Campos expresó que ella salió con amigos (Foto: Twitter@nathcampost/Instagram@soyrix)

“WEY! Nath fue a tomar con sus AMIGOS! Esas medidas ‘precautorias’ que mencionas, sólo deberían pasar por la mente de las personas, cuando van a tomar con desconocidos (que tampoco debería ser necesario), qué horror que normalices que ya ni con amigos se puede tomar tranquilo”, dijo un usuario.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La youtuber Nath Campos acusó al influencer Rix de abusar sexualmente de ella

Tras la acusación de Nath Campos, en redes recordaron un video de Rix donde habló sobre el día que la conoció

“Ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó”: Rix respondió a las acusaciones de abuso sexual de Nath Campos