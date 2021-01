Morena impugnará ante el TEJF la decisión del INE para “censurar” las mañaneras

(Foto: Cortesía Morena)

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, anunció que impugnarán la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que busca evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, hable sobre temas electorales en sus conferencias mañaneras.

“Vamos a presentar ante el Tribunal Electoral un recurso para impugnar la decisión del Consejo General del INE”, dijo.

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo, acusó que algunos consejeros del Instituto electoral pretenden ejercer la censura y actuar como actores políticos al lanzarse contra el titular del Ejecutivo.

Calificó la medida del INE como “retrógrada y medieval”, al tiempo que denunció presiones hacia los consejeros electorales de parte de algunos “grupos de interés” que buscan callar a López Obrador.

“En un afán persecutorio, propio de la inquisición medieval, se dieron a la tarea de analizar diversos contenidos de las conferencias matutinas, a efecto de pretender construir una relación de causa-efecto”, acusó.

Aseguró que el INE, el cual debería defender y promover la democracia, ahora pretende imponer la censura y acusó que existe un afán protagonista de algunos consejeros que se creen actores políticos.

“Es una gran contradicción que quienes deberían promover la democracia en el país, promuevan la censura, propio de regímenes autoritarios, ahora empiezan con esto, después ¿qué más no les va a gustar? Deben de garantizar la equidad y el respeto a las reglas, y si quieren tener protagonismo y si apoyan algún partido y están en contra del presidente, que se afilien a un partido político, pero si no que cumplan su papel de árbitros”, señaló.

El INE determinó que a partir del 4 de abril, las conferencias matutinas de López Obrador no podrían ser trasmitidas en su totalidad, debido a que parte de ellas constituyen propaganda gubernamental, por lo que miembros de Morena se han pronunciado en contra de la supuesta censura.

Los consejeros del INE señalaron que estas ruedas de prensa pueden considerarse propaganda gubernamental porque el gobierno presume sus logros, exhibe a periodistas críticos y ataca de forma directa a opositores.

Por otra parte, el líder de Morena también se pronunció respecto al destape de Ricardo Anaya, quien este lunes dio a conocer que buscará la candidatura para luchar por la presidencia en 2024, aseguró que Anaya Cortés declinó convertirse en diputado plurinominal porque “ya no hay moches”.

“No le auguro buena expectativa; de entrada no sé si ya se enteró que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados. De ahí él fue uno de los promotores y ésa es la verdadera razón por la cual no quiere participar, por eso ya no quiere ser diputado”, aseguró.

Mario Delgado afirmó que Anaya tiene malas expectativas para conseguir la presidencia en 2024, pues “el pueblo ya cambió, ya despertó y no creo que le vaya muy bien”.

