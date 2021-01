INE ordena a López Obrador abstenerse de hablar sobre asuntos electorales

Fotografía del 17 de octubre de 2019 del presidente del Instituto Federal Electoral, Lorenzo Córdova. EFE/Mario Guzmán/Archivo

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que ni el Presidente ni representantes de otros poderes ejecutivos toquen temas de tipo electoral en actos públicos.

Así lo dio a conocer el propio instituto a través de sus redes sociales luego de sostener un debate entre su consejo durante más de tres horas.

“El Consejo General del INE ordenó al Presidente de la República y a las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades, que se abstengan de pronunciarse en materia electoral para no transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda” , se publicó esta nota en la cuenta de Twitter de la institución.

Para la aprobación del acuerdo hubo nueve votos a favor y dos en contra, los de los consejeros Norma de la Cruz y Roberto Ruiz.

Según el acuerdo, “se considera necesario, justificado y urgente dictar medidas cautelares con la finalidad de inhibir conductas como la denunciada, por lo que se ordena al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de continuar realizando manifestaciones de naturaleza electoral”.

Además, en caso de que alguno de los funcionarios vaya en contra de la disposición del INE, esto “implicaría una posible trasgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional”.

“Este proyecto es congruente con la actitud independiente con la que el organismo se ha desempeñado a lo largo de su historia”, señaló Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE. “Busca que lo que nos ocurrió en 2006 y que provocó una profunda reforma electoral en 2007 nunca más nos vuelva a pasar”.

La polémica

Hace unos días causó gran revuelo la postura del INE respecto de las conferencias matutinas, también conocidas como “las mañaneras”, de López Obrador, pues Córdova ya había mostrado su intención de limitar su exposición en época electoral.

“Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes que se han aplicado los dos últimos años establecen que, durante las campañas electorales, se deben suspender la transmisión íntegra de esas conferencias, al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución”, declaró el funcionario.

López Obrado no está de acuerdo con la postura del INE /Cuartoscuro)

Sin embargo, el presidente de México tuvo una postura muy distinta. En su conferencia del 12 de enero expresó: “Como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quiere limitar. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación? ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho de manifestación?”.

Adelantó que en dado caso que el INE ordene cancelar la transmisión de sus conferencias, acudirá a las instancias judiciales, porque sería un acto de censura. Además convocó a los mexicanos que expresen su opinión sobre si consideran es legal esta petición, “si está bien que en México, no pueda hablar el presidente”.

Al día siguiente volvió a tocar el tema. “Yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. ¿Cuál es la palabra? Subliminal. No, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno.”.

