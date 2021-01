Diputado de Morena denunció a Ciro Murayama y Lorenzo Córdova por tratar de “censurar” a AMLO

Acusan que los consejeros están difundiendo información que forma parte de una investigación que debe mantenerse en el INE (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Morena interpuso una denuncia ante la Contraloría del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del consejero presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama por exhibir información y prejuzgar.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE presentó la denuncia, señalando que los consejeros han difundido datos de la investigación del Instituto, sobre algunas declaraciones electorales que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas.

De acuerdo con El Universal, Gutiérrez Luna aseguró que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama están violando el artículo 39 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la obligación de los funcionarios para desempeñarse con autonomía y no disponer de información reservada o confidencial, además de no divulgarla.

“Esa información no puede ser divulgada por medio alguno y ellos hicieron una ronda de medios para prejuzgar sobre el asunto de la mañanera, lo cual está prohibido, porque se trata de un procedimiento especial sancionador en investigación”, apuntó el morenista al citado medio.

Acusan que Lorenzo Córdova quiere censurar las mañaneras (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

El diputado señaló que durante toda la semana ambos consejeros difundieron información a través de distintos medios y prejuzgaron lo informado en las conferencias matutinas.

“Lorenzo Córdova y el INE pretenden suspender las mañaneras, quieren censurar al presidente Andrés Manuel López Obrador y eso ¡No lo vamos a permitir!”, aseguró el legislador en una publicación de Twitter.

De acuerdo al morenista, al consejero presidente le incomoda la rendición de cuentas que hace el presidente cada mañana. Asimismo, señaló que López Obrador no hace propaganda en sus conferencias.

“Propaganda es la que él (Lorenzo Córdova) hace en foros, en redes sociales, en cuentas institucionales del INE en contra de Morena. Se olvidó de su papel de árbitro y ahora opera para la oposición”, aseguró.

El consejero del INE Ciro Murayama fue denunciado por el morenista (Foto: Cuartoscuro)

En la “mañanera” del pasado 13 de enero, el mandatario negó que estuviera haciendo propaganda y acusó a Lorenzo Córdova de “hacerse de la vista gorda” en gobiernos pasados.

“Yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información.

¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. ¿Cuál es la palabra? Subliminal.

No, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno”, aseguró.

El morenista señaló que el INE quiere censurar (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

La polémica sobre la suspensión de las conferencias matutinas del presidente la inició Lorenzo Córdova el lunes pasado durante su participación en el foro “Las Redes del Odio en México”, organizado por El Colegio de México (Colmex), y dijo que las “(conferencias) mañaneras no solamente son un espacio de información sino de promoción de los logros del Gobierno”.

Por lo que argumentó que su “transmisión íntegra”, como la realizan algunos medios, “es considerada como propaganda gubernamental” y de acuerdo con la legislación “la propaganda electoral se debe interrumpir desde que arrancan las campañas y hasta el final de la jornada electoral” del próximo 6 de junio.

Cabe apuntar que la denuncia presentada este viernes se hizo antes de que el Consejo General del INE someta a discusión y votación la resolución de un proyecto que ordenaría al ejecutivo federal a no hablar de las elecciones en sus conferencias.

