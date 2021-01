Daniel Bisogno volvió a “Ventaneando” y acusaron a Pati Chapoy de ignorarlo como pasó con Atala

Daniel Bisogno y Paty Chapoy (Foto: Instagram@bisognodaniel)

Desde el pasado diciembre Daniel Bisogno no aparecía en vivo en Ventaneando y su regreso de este lunes no estuvo libre de polémica.

Como si nada hubiera ocurrido y sin hacer referencia al escándalo con Javier Ceriani que lo mantuvo alejado de la pantalla durante más de un mes, Daniel Bisogno apareció a cuadro en compañía de Pati Chapoy, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Linet Puente.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar.

El tuit de la cuenta oficial de Ventaneando, en donde se compartió una foto donde podía verse a Bisogno junto a sus compañeros, recibió más de 200 mensajes, la mayoría de los cuales celebraban su regreso.

Sin embargo, tanto en Twitter como en Instagram, también hubo comentarios señalado una supuesta tensión en el programa.

Seguidores de la emisión de Azteca acusaron a Pati Chapoy de estar ignorando y tratando mal a Bisogno, e incluso recordaron el incidente con Atala Sarmiento.

Como se recordará, Atala salió del programa en medio de un escándalo en marzo de 2018.

En su última participación en Ventaneando fue evidente que la interacción con sus compañeros era nula y ella misma lo aceptó.

Cuando Atala aceptó que la ignoraron en "Ventaneando"

El periodista Alex Kaffie escribió el 22 de marzo de aquel año: “¿Ya se dieron cuenta que está muy tenso el ambiente en @Ventaneandouno? @ChapoyPati y @AtaSarmi ni la mirada se dirigen. Algo no anda bien”.

Una usuaria comentó ese tuit y la propia Atala señaló: “No, no estabas mal; es real que no me hacían caso”.

Así que el recuerdo de Atala se hizo presente este lunes cuando Bisogno regresó a la emisión de Azteca.

“¿Ya notaron que Pati Chapoy ni siquiera voltea a ver a Daniel Bisogno?. Se siente la tensión como se sintió con Atala Sarmiento”, se leía en mensaje de Twitter. “Pati Chapoy está ignorando por todo a Daniel Bisogno, en serio”, decía otro comentario en la misma red.

La cuenta de Instagram del programa registró comentarios similares.

“Ya que se relaje Pati, ¿por qué está tan grosera con Daniel? Eso que hace es violencia laboral, qué estrés”, “me encanta que esté Dani Bisogno, lo malo, la actitud de Chapoy”, “A leguas se ve la indiferencia con que trata la Chapoy a Daniel”, “Pensé que solo yo lo había notado... Efectivamente se percibió mucha tensión y molestia en la sra. Chapoy”, " @chapoypati queremos al mismo @bisognodaniel de siempre hoy se ve preocupado y restringido en sus comentarios, ¿por qué no lo dejan trabajar como antes? El tiene chispa y humor únicos Y eso se extraña”, fueron algunos mensajes en la cuenta de Instagram de Ventaneando.

Bisogno se había ausentado de la emisión desde el pasado diciembre y aunque apareció en los programas especiales de Navidad y Año Nuevo, se mencionó que estos habían sido grabados antes del escándalo con Ceriani.

Fue en plena transmisión en vivo del 9 de diciembre cuando Bisogno llamó “bruja mal cog*da” a Ceriani, mostrando así su molestia con el presentador del programa de YouTube Chisme No Like.

Sus palabras de inmediato causaron revuelo en redes sociales, pero lejos de retractarse, Bisogno sostuvo sus insultos contra Ceriani en un mensaje de Twitter.

Al día siguiente Bisogno ya no apareció en el programa y se dijo que estaba castigado.

Algunas versiones sugirieron que su futuro en Azteca estaría comprometido, pero finalmente este lunes “El Muñe” volvió a la emisión que lo llevó a la fama y de la que ha formado parte desde hace más de dos décadas.

Por ahora lo que más llamó la atención de su regreso fue esa supuesta tensión entre él y Pati Chapoy.

