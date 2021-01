A pesar de la exoneración de Cienfuegos, AMLO espera buena relación con Biden

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la relación con el gobierno entrante de Estados Unidos ,encabezado por Joe Biden, y que espera que el demócrata cumpla con una reforma migratoria que atienda este fenómeno.

Recordó que en 2012, cuando Biden ere vicepresidente de los Estados Unidos, mantuvo una reunión con López Obrador, entonces en la oposición, y hablaron ya en ese entonces del tema migratorio, aunque no se concretó ninguna reforma por parte de Estados Unidos.

“Es buena la relación con el presidente Biden, ya lo he dicho pero no se a internalizado lo suficiente, cuando yo me entrevisto con él, era vicepresidente, tratamos el tema migratorio, incluso le entrego una carta que es pública...

Foto: Presidencia de México.

Me dice que en el segundo periodo harán una reforma migratoria, pero eso no sucedió, se ofreció que iba hacer esa reforma migratoria y no la llevaron a cabo, entiendo que hay siempre oposición, entonces por circunstancias no se realizó, pero ahora en la campaña del presidente Biden, ofreció llevar a cabo una reforma migratoria , y yo espero que se cumpla, y yo lo espero , y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar; y si esto es así, tiene que llevarse a cabo también con algo que le planteé, cooperación para Centroamérica, desarrollo”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que considera que Biden es sensible en este tema, por lo que está optimista.

“Él (Biden) también es sensible a este planteamiento. Y estoy seguro que de esta manera, atendiendo a los que ya están en Estados Unidos, regularizando su situación migratoria y al mismo tiempo llevando a cabo un programa de desarrollo para el bienestar de los pueblos de Centroamérica y de México se va a poder presentar una opción, una alternativa”, concluyó.

Joseph Biden y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

En el mismo día de su investidura, Biden se ha comprometido a enviar al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluirá una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.

El presidente mexicano fue cuestionado sobre la caravana migratoria de unas 6.000 personas que partió el pasado viernes desde Honduras y actualmente se encuentra varada en Guatemala, bloqueada por las fuerzas de seguridad.

“Estamos tratando este asunto en coordinación con los Gobiernos de Centroamérica y también hay comunicación con el Gobierno de Estados Unidos, con los actuales funcionarios y con los que van a entrar al nuevo gobierno”, puntualizó el mandatario mexicano.

Aunque las fuerzas de seguridad mexicanas se encuentran desde el sábado controlando la frontera sur del país, López Obrador invitó al “diálogo con los migrantes” para que “no entren a ningún país por la fuerza” y se les atienda conforme a los derechos humanos.

