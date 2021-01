AMLO defendió la polémica exoneración de Cienfuegos por narco y reiteró sus ataques a la DEA

Video: Gobierno de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la investigación de la DEA en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue una investigación “irresponsable” con la que le fabricaron delitos. Aseguró que hay buena relación con el gobierno actual de Estados Unidos, y con en entrante; sin embargo, señaló se dio a conocer el expediente porque las circunstancias los exigían, debido a que estaba de por medio el prestigio de México.

“Es inédito pero así lo exigían las circunstancias, porque esta de por medio el prestigio de México, y ningún grupo ningún gobierno puede socavar el prestigio de nuestra nación, ningún gobierno ni ninguna agencia.

A lo que nos comprometimos nosotros, fue a dar a conocer lo que envió el Departamento de Justicia de estados unidos, sin borrar nada, llaman testar, es decir borrar algunos nombres, me lo preguntó , completito , todo, y la Fiscalía también dio a conocer, pero por la naturaleza la s investigaciones ellos si testaron.

También no estemos pensando en que son infalibles los encargados de esas agencia o que son perfectos los gobiernos extranjeros, y que todo lo malo tiene que ver con nosotros, si, claro, han habido excesos, corrupción, impunidad, pero estamos en una etapa nueva... marcada por la transparencia, por un verdadero Estado de derecho, no estado de chueco, y repito se está entendiendo bien en el gobierno de Estados Unidos, nos dieron este expediente y todo el caso sin ninguna condición, que nosotros tampoco hubiésemos aceptado.

Cómo a partir de fotografías de pantalla de teléfonos, se va a culpar a alguien, eso lo podemos hacer cualquiera, se fabrican todas esas pruebas... y bueno puedo ser que hicieron la investigación pero como llegan a la investigación que el culpables es el Padrino Zepeda, hay muchísimos errores, contradicciones, empiezan a investigar y luego los delincuentes se empiezan a preguntar si es o no Zepeda, y luego los mensajes que atribuyen a Zepeda ellos, no solo con faltas de ortografía y atropellados, sino con un lenguaje que no corresponde a un oficial de nivel medio”, indicó el mandatario.

