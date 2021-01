Va por México celebró que el INE prohibió a AMLO hablar de temas electorales

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes del PAN, PRI y PRD, respectivamente (Foto: Especial)

Los partidos de la coalición “Va por México”, conformados por el PRI, PAN y PRD, celebraron la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se debe abstener de tocar temas electorales en actos públicos.

A través de un comunicado, las dirigencias nacionales señalaron que se trata de un triunfo de la ciudadanía debido a que esta decisión del INE busca que haya “cancha pareja” durante el proceso electoral.

Dicha decisión es sin duda garantía de una competencia equitativa durante este proceso electoral y fortalece la democracia

Y es que, consideran que el jefe del Ejecutivo está aprovechando sus recursos mediáticos, como las conferencias matutinas en Palacio Nacional, para hacer propaganda a favor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que lo llevó al poder.

De Lunes a Viernes, de 07:00 a 9:00 horas, el presidente ofrece una conferencia para abordar temas de su agenda (Foto: Cuaroscuro)

Las acciones del Ejecutivo Federal al emitir juicios sobre algún aspirante o las coaliciones electorales violan la ley porque sus ruedas de prensa son propaganda para él y Morena. El Presidente no admite que lo que expresa respecto al proceso electoral va contra la Ley y solo descalifica e incluso atenta contra la libertad de los organismos autónomos

Aseguraron que estas acciones solo demuestran la intolerancia e incongruencia del líder del autonombrado gobierno de la Cuarta Transformación: “Él mismo ha dicho ‘al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie’”

¿Al Presidente ya se le olvidó que fue el INE el que, en cumplimiento de la ley, también vigiló la elección de 2018?

En este sentido, advirtieron que como oposición se mantendrán como garantes de un proceso electoral transparente que refleje la voluntad de la sociedad mexicana para “cambiar la ruta de deterioro que ha seguido el país durante los últimos dos años”

La polémica

Tanto periodistas como opositores aseguran que las conferencias matutinas son más propaganda que un acto de rendición de cuentas (Foto: Presidencia de México)

Hace unos días causó gran revuelo la postura del INE respecto de las conferencias matutinas de López Obrador, también conocidas como “las mañaneras”, pues el consejero presidente Lorenzo Córdova ya había mostrado su intención de limitar su exposición en época electoral.

“Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes que se han aplicado los dos últimos años establecen que, durante las campañas electorales, se deben suspender la transmisión íntegra de esas conferencias, al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución”, declaró el arbitro electoral.

Al respecto, AMLO tuvo una postura muy distinta. En su conferencia del 12 de enero expresó: “Como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quiere limitar ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación? ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho de manifestación?”.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE (Foto: Cuartoscuro)

Adelantó que en dado caso que el INE ordene cancelar la transmisión de sus conferencias, acudirá a las instancias judiciales, porque sería un acto de censura. Además convocó a los mexicanos que expresen su opinión sobre si consideran es legal esta petición, “si está bien que en México, no pueda hablar el presidente”.

Al día siguiente volvió a tocar el tema. “Yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. ¿Cuál es la palabra? Subliminal. No, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno”

INE da luz verde a las colaciones “Va por México” y “Juntos hacemos Historia”

Para los comicios del próximo 6 de junio se renovará completamente la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; 1, 900 ayuntamientos y juntas municipales (Foto: Cuartoscuro)

Este 15 de enero, el Consejo General del INE aprobó el registro de las coaliciones parciales “Va Por México” y la que encabezará Morena junto con PT y PVEM, “Juntos Hacemos Historia”.

Esos dos bloques competirán en las elecciones federales y deberán postular candidaturas que cumplan con los principios de paridad y, además, medidas afirmativas para garantizar la participación de personas afro-mexicanas, indígenas, aquellas que padezcan algún tipo de discapacidad o para los grupos de la diversidad sexual

“Juntos Hacemos Historia” postulará 151 fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría en igual número de distritos, y en los 149 restantes cada partido tendrá a sus propios candidatos. “Va por México” postulará 176 fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, y en 124 distritos electorales cada partido tendrá a sus abanderados.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Diputado de Morena denunció a Ciro Murayama y Lorenzo Córdova por tratar de “censurar” a AMLO

Presidente del INE no puede ser también el coordinador de campaña del PRIANRD: Martí Batres

“Es una ley ilegítima”: Salinas Pliego respaldó a AMLO y acusó censura del INE