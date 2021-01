De “alguien póngale un bozal” a “misógino”: el enfrentamiento entre Chumel Torres y Nay Salvatori por vacunación en hospitales privados

(Video: TikTok@NaySalvatori)

Una vez más, las opiniones de la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, generaron una importante polémica en redes sociales. En esta ocasión, la controversia surgió porque defendió que se priorice la vacunación de los doctores en hospitales públicos sobre la de los especialistas que trabajan para instituciones médicas privadas.

A través de su cuenta de Tik Tok, la legisladora poblana planteó que para la atención de un paciente de COVID-19, un hospital privado “puede llegar a cobrar hasta 300,000 pesos por día”, además de que el doctor que labora en este tipo de instituciones “cobra por atender por paciente”, comenzó en su grabación de un minuto.

En este sentido, advirtió que la diferencia respecto a los médicos que laboran en instituciones del gobierno es de suma relevancia, pues un doctor que “trabaja en un hospital público, atiende a miles de pacientes ganando el mismo sueldo”, explicó Salvatori, quien se ha visto inmiscuida en otras polémicas.

Por lo tanto, señaló que un profesional de la salud perteneciente a una institución privada tendría mayores posibilidades económicas de cubrir sus gastos en caso de contagiarse de COVID-19. “Le alcanzaría más, si se llega a contagiar, pagar su tratamiento a un médico de un hospital privado que de uno público”, resaltó Salvatori, la cual concluyó su video diciendo que “estamos ante un gobierno justo”.

(Foto: Cuartoscuro/Especial)

Sin embargo, su opinión generó opiniones como la del youtuber Chumel Torres, quien pidió que se le pusiera “un bozal”, a lo que Salvatori contestó diciendo que mejor se lo pusieran a él por “misógino. Tanto extrañas tus chayotes que por eso te fascina polarizar. Tú y yo tenemos algo en común: yo soy diputada de la cuarta y tú, periodista de cuarta. Aprende a respetar a las mujeres, patán”.

Posteriormente, en otro video de la red social, la diputada del PES hizo una aclaración a su comentario y detalló que ella no pretendía dar a entender que se excluyera a los médicos privados del plan de vacunación. “Cuando explico que están más vulnerables hasta cierto punto porque reciben miles de casos más los médicos públicos, por eso dije qué bueno que se les esté dando prioridad”, resaltó.

No obstante, desde su perspectiva, “eso no significa que no quiera que se les aplique la vacuna a los demás médicos”, puntualizó la legisladora, quien también pidió que no se le insultara por sus opiniones, además de referir que si tuviera que entregar su lugar para que un doctor se vacune, lo haría.

Acerca de este tema, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha pedido a los doctores en hospitales privados no preocuparse por su vacunación, pues también están contemplados en la primera etapa del proceso, aunque todavía están definiendo la forma en que se llevará a cabo la estrategia.

Discusión entre Nayeli Salvatori y Chumel Torres. (Foto: Captura de pantalla)

“Colega médica, médico del sector privado que no está adscrito a una institución pública de salud, usted también está incluido en el plan de vacunación. Todas las profesiones médicas que atienden a personas con COVID-19 están en el mismo nivel de priorización de las unidades públicas y serán cubiertas”, dijo en conferencia de prensa.

Y es que si bien en el sector público tienen identificados a los trabajadores que serán vacunados, en las instituciones privadas aún está en proceso el censo para saber quiénes serán vacunados.

No obstante, detalló que “ya se han establecido conversaciones desde hace al menos diez días, con los dos más grandes consorcios o asociaciones de hospitales privados”, por lo que se encuentran a la espera de los informes y así extender la vacunación entre el personal de unidades de paga.

Asimismo, López-Gatell dijo que el personal de salud en el sector público y privado que no atiende a pacientes de COVID-19 directamente, como dentistas, entre otros, también será vacunado, pero de manera posterior a la primera etapa en la cual sólo se tienen contemplados a los de mayor prioridad por su nivel de exposición y riesgo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“No se preocupe”: el mensaje de López-Gatell sobre vacunación a médicos del sector privado que atienden COVID-19

Suspenden a director del Hospital de la Mujer en Tabasco por saltarse esquema y vacunarse primero contra COVID-19

“Ni salió humo porque no tenía nada” el video fumando marihuana por el que fue cancelada la cuenta de Nay Salvatori