Sasha Sokol reacciona ante los dichos de Charly López sobre su pasado con Luis de Llano

La cantante respondió con una frase a los cuestionamientos sobre las declaraciones del exintegrante de Garibaldi, quien aseguró haber sido testigo de su relación con el productor y que en la industria nadie la veía con malos ojos. La sentencia de la SCJN sigue sin acatarse.

Sasha Sokol cerró el paso a nuevas preguntas sobre las declaraciones de Charly López con una respuesta que no dejó espacio a la polémica. “Todo lo que he podido comentar al respecto lo he comentado en estos años con enorme paciencia y generosidad. Ya no sé qué más decir”, dijo la cantante ante los medios que la abordaron esta semana. Luis de Llano, quien fue condenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025, aún no ha cumplido con la disculpa pública ni con la indemnización ordenada por el tribunal.

La cantante fue interceptada por reporteros que le preguntaron directamente por los comentarios del exintegrante de Garibaldi, quien días antes había declarado que fue testigo de la relación entre ella y el productor, y que en aquella época nadie en la industria la veía con malos ojos.

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Sokol no respondió puntualmente sobre esas declaraciones y mantuvo la misma postura que ha sostenido desde que hizo pública su denuncia en 2022.

La disculpa pública que De Llano sigue sin dar

Charly López aseguró que la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol era visible para todos en la industria del espectáculo y que nadie la cuestionaba. Desde su percepción, el vínculo era abierto y no generaba alarma en la época en que lo presenció. (Facebook / CUARTOSCURO)

Los periodistas también le preguntaron por qué la disculpa pública que le ordenó el tribunal sigue sin llegar. La cantante no profundizó en el tema. Ante la insistencia de los reporteros, reiteró que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y no añadió nada más.

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Lo que dijo Charly López días antes

El detonante de la reacción de Sokol fueron las declaraciones que Charly López ofreció en un encuentro con medios el 10 de junio. El cantante aseguró haber sido testigo directo del vínculo entre De Llano y Sokol, y sostuvo que en la industria del espectáculo nadie lo ocultaba ni lo señalaba. “Tan era normal en la época que yo los conocí, que era una relación normal de pareja, como yo lo viví. Como yo nunca vi que se estuvieran escondiendo ni Luis ni Sasha ni ninguna pareja de ese momento”, declaró.

El actor situó su testimonio dentro de los códigos sociales de la época. “Antes las niñas de quince años ya estaban quedadas. Catorce años, ¿estamos de acuerdo? Estaban quedadas ya”, dijo, y agregó: “Cuando tú lo pones como una niña de catorce y un hombre de treinta, en ese concepto te brinca de aquí al cielo ahorita. Pero en ese momento ni lo veíamos, tal vez por la edad, porque teníamos diecinueve nosotros”.

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“No soy Luis de Llano”, aclaró López sobre la disculpa

Sokol cerró el paso a nuevas preguntas mientras De Llano acumula meses sin acatar el fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (@sashasokolova)

Al ser consultado sobre si esperaba que De Llano ofreciera una disculpa pública, López respondió con cautela. “Yo espero que sí. No sé, no soy Luis de Llano. Es que yo no pienso por él”, dijo. Luego especuló sobre lo que él haría en ese lugar: “A los ojos de la gente de hoy se ve mal, pues sí diría: ‘Perdóname. Perdóname, pues no lo pensé’”.

El cantante también aclaró que su postura no implica falta de respeto hacia Sokol. “El hecho de que yo hable bien de Luis no quiere decir que no respete lo que ella está haciendo. Y que lo hacen todas las mujeres y me parece maravilloso que lo hagan. Todas y tienen mi apoyo”, afirmó.

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El fallo de la SCJN que De Llano no ha acatado

El caso tiene sus raíces en la denuncia pública que Sasha Sokol hizo en 2022, cuando reveló que De Llano sostuvo una relación con ella cuando tenía 14 años y él 39, mientras fungía como su representante. La calificó de “ilícita y asimétrica”. Tras una demanda civil por daño moral, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo condenó en 2023. De Llano buscó amparo, pero en junio de 2025 la SCJN confirmó la condena por unanimidad y le ordenó indemnizarla, ofrecer una disculpa pública y abstenerse de mencionarla.

Al corte del 8 de marzo de 2026, De Llano no había cumplido ninguno de los tres puntos de la sentencia. Los conductores de Venga la Alegría subrayaron la distinción entre la opinión de López y el hecho jurídico: “Vivimos en la era de las comunicaciones, no confundir opiniones con hechos. Charly dio una opinión. El hecho es que es ilegal, está prohibido por las autoridades. No puedes tener una relación así con una niña de catorce años”.

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