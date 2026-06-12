Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

Deadmau5 vendrá a México (Instagram)

El DJ canadiense Deadmau5 presenció este jueves 11 de junio en el estadio Azteca el triunfo de México sobre Sudáfrica por 2-0 en el partido inaugural del Mundial 2026, y terminó empapado por un fanático que lanzó líquido en medio de la euforia de las gradas. El músico se convirtió, sin buscarlo, en uno de los protagonistas de la noche fuera de la cancha.

Joel Zimmermann, nombre real del artista, asistió al encuentro un día después del cierre del Gumball3000, el rally internacional de autos de lujo que recorre distintas ciudades del mundo y que eligió la Ciudad de México como parada final de su edición 2026.

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Deadmau5 se emociona con el triunfo de México y lo celebra en redes

Una figura con una máscara luminosa al estilo de Deadmau5 y ojos verdes brillantes posa frente al icónico Monumento a la Revolución en la Ciudad de México durante la noche, creando una escena vibrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terminado el partido, Zimmermann publicó en sus redes sociales: “La victoria de México en su primer partido del Mundial fue la manera perfecta de terminar el Gumball3000. ¡Felicitaciones y viva México!” El mensaje lo acompañó con un video que muestra el preciso momento en que se une al festejo de uno de los goles de la selección desde su lugar en las tribunas.

En las imágenes se aprecia cómo, en plena celebración, un líquido lanzado por algún fanático cercano le cae encima. El DJ se ríe y reacciona con evidente diversión junto a sus acompañantes. No hubo molestia ni reclamo: solo carcajadas. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que sus seguidores la convirtieran en el momento más comentado de su visita a México.

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Horas antes, al terminar su set en el marco del Gumball3000, Zimmermann ya había publicado otro mensaje cargado de entusiasmo: “Qué lugar tan increíble para terminar el rally. Siempre recordaré esto. ¡Estoy deseando volver! ¡Viva México!” Las dos publicaciones juntas trazaron el arco de una noche que el músico describió como una de las más memorables de su carrera reciente.

(Captura de pantalla Facebook deadmau5)

“Joel, ya eres mexicano viejoooo”: el bautizo que celebraron sus seguidores

El video del líquido encendió los comentarios de inmediato. “Ya lo bautizaron como mexicano, con agüita de riñón”, escribió un usuario. Otros siguieron la broma con igual entusiasmo: “Hasta el agua le aventaron”, “Joel, ya eres mexicano viejoooo”, “Después de ese bañito de agua de piña… amigo hermano, ya eres mexicano” y “Recibiendo la bendición” fueron algunas de las reacciones que le dejaron en redes.

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Sus seguidores festejaron que el artista se haya sumado con genuino entusiasmo al festejo y que haya vivido de cerca una de las tradiciones más espontáneas de las tribunas mexicanas. Para muchos, el incidente fue la prueba de que Deadmau5 no fue un espectador más: entró al Azteca como visitante y salió bautizado por la afición.

México gana su primer partido inaugural en un Mundial

Deadmau5 estará en México (Instagram)

El triunfo que Zimmermann celebró desde las gradas no fue uno ordinario. La selección mexicana rompió este jueves una racha que la persiguió durante décadas: por primera vez en su historia ganó un partido inaugural de Copa del Mundo, ante su propia afición y en el estadio que ha sido escenario de algunas de las páginas más recordadas del futbol mexicano.

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Los dirigidos por el entrenador Javier Aguirre se impusieron a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El tanto de Quiñones tuvo un peso adicional: el delantero es un jugador nacionalizado, lo que convirtió su anotación en un gol sin precedente en la historia del equipo en mundiales.

Con el resultado, México tomó el liderato del Grupo A al cierre de la primera jornada. Corea del Sur, que remontó para vencer 2-1 a República Checa en el último partido del día, quedó en el segundo lugar del grupo por la diferencia de goles.

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