Katia Itzel García debutará en el Mundial 2026: cuándo y en qué partido estará la árbitra mexicana

Ilustración de Katia Itzel García y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, árbitras pioneras en Liga MX, rodeadas de elementos futbolísticos como silbatos, tarjetas, balones y trofeos que simbolizan su exitosa trayectoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La árbitra mexicana Katia Itzel García debuta en la Copa Mundial 2026 el domingo 14 de junio, día que la FIFA la designó como cuarta oficial en el partido entre Países Bajos vs. Japón, correspondiente al Grupo F, en el Estadio de Dallas.

Con esa asignación, García Mendoza se convierte en la primera mujer mexicana que participa en una terna arbitral de una Copa del Mundo varonil absoluta organizada por la FIFA.

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El cuerpo arbitral del encuentro lo encabeza el estadounidense Ismail Elfath como árbitro central, flanqueado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins en las bandas. México tendrá doble presencia en el partido: la también mexicana Sandra Ramírez fue nombrada árbitra asistente de reserva para el mismo compromiso.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Pumas UNAM v Pachuca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 17, 2026 Match official Katia Itzel Garcia Mendoza before the match REUTERS/Henry Romero

Para el Mundial 2026 la FIFA convocó a 170 oficiales en total, 41 más que en Qatar 2022. De esa nómina, México aporta siete representantes: dos árbitras, cuatro asistentes y dos oficiales del VAR.

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Katia Itzel, la única mujer mexicana entre los 52 árbitros centrales del torneo

En abril pasado, García Mendoza fue seleccionada como una de los 52 árbitros elegibles para dirigir como juez central en el torneo. En esa lista solo ella y la estadounidense Tori Penso figuran como mujeres.

Las otras mexicanas en el cuerpo arbitral del Mundial son Karen Díaz Medina como asistente y Sandra Ramírez, también asistente.

Por segundo año consecutivo, la silbante nacional fue reconocida por su constancia y liderazgo en el arbitraje mundial.

Katia Itzel nació el 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Comenzó en el arbitraje amateur en 2015 y debutó a nivel profesional un año después en la Liga TDP. En 2019 obtuvo el Gafete FIFA como árbitra central, credencial que le abrió la puerta a torneos internacionales.

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Su trayectoria incluye el Campeonato CONCACAF Sub-17 2020, el CONCACAF Sub-20 de 2020 y 2021, la Copa del Mundo Femenina Sub-17 2022, el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, y los Juegos Olímpicos de París 2024. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Deportes.

El 9 de marzo de 2024 arbitró el partido entre Pachuca y Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2024, con lo que se convirtió en la segunda mujer en dirigir un partido de la Liga MX varonil. En la Liguilla del Clausura 2026 también tuvo participación, lo que reafirmó su presencia en el arbitraje de primer nivel en México.

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Sandra Ramírez, la otra mexicana en la cancha del Países Bajos vs Japón

Katia García, Karen Díaz, Sandra Ramírez y Guillermo Pacheco. (cortesía FMF/ Ismael Arroyo)

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán nació el 8 de enero de 1989 en Jalisco, donde practicó atletismo y futbol a nivel universitario antes de volcarse al arbitraje. Desde 2010 ejerce profesionalmente y acumula más de 15 años de carrera.

En 2019 debutó en el Ascenso MX con el partido entre Potros UAEM y Zacatepec, y ese mismo año obtuvo su Gafete FIFA. Ha dirigido en la Liga Premier, la Liga TDP, torneos de Fuerzas Básicas y en la Liga MX tanto femenil como varonil. En el plano internacional participó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Costa Rica 2022.

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¿Cuándo y a qué hora es el Países Bajos vs Japón?

El partido entre Países Bajos y Japón se juega a las 14:00 horas del domingo 14 de junio en Dallas. Las otras designaciones de la misma jornada son: Jalal Jayed de Marruecos para Alemania vs. Curazao en Houston, el inglés Michael Oliver para Costa de Marfil vs. Ecuador en Filadelfia, y el argentino Yael Falcón Pérez para Suecia vs. Túnez en el Estadio Monterrey.

Dallas recibirá partidos de Inglaterra vs. Croacia, Argentina vs. Austria, Japón vs. Suecia y Jordania vs. Argentina durante la fase inicial del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El árbitro mexicano César Arturo Ramos, quien disputa su tercera Copa del Mundo tras Rusia 2018 y Qatar 2022, aún no tiene designación confirmada para esta edición del torneo. El sinaloense es el oficial de mayor experiencia mundialista en la delegación mexicana y se espera su aparición en las siguientes jornadas. Los asistentes Marco Bisguerra y Alberto Morín, junto con los oficiales del VAR Erick Miranda y Guillermo Pacheco, completan la representación nacional.

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En Qatar 2022 la FIFA rompió por primera vez la barrera de género en un Mundial varonil mayor al designar a las árbitras centrales Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga y Yoshimi Yamashita, además de las asistentes Neuza Back, Kathryn Nesbitt y la mexicana Karen Díaz.