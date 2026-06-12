México

Muere agente de la FGJEM durante enfrentamiento en operativo por feminicidio en Cuautitlán Izcalli

El presunto agresor fue abatido y seis personas fueron detenidas tras balacera

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Feminicidio Homicidio FGJEM Izcalli Edomex
Feminicidio Homicidio FGJEM Izcalli Edomex (ContinuamosMX/FB)

Un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) perdió la vida durante un enfrentamiento armado registrado la tarde de este jueves en la colonia El Parque, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cuando participaba en un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre investigado por el delito de feminicidio.

De acuerdo con información oficial, el despliegue se llevó a cabo alrededor de las 16:30 horas en las inmediaciones de la avenida Xalpa y Hacienda Lanzarote. Agentes ministeriales acudieron al lugar para ejecutar el mandato judicial contra el sospechoso, sin embargo, al arribar fueron recibidos con disparos de arma de fuego.

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La agresión derivó en un intercambio de disparos entre los presuntos responsables y los elementos de la Fiscalía mexiquense, lo que provocó momentos de tensión entre vecinos de la zona, quienes reportaron las detonaciones a los servicios de emergencia.

FGJEM confirma muerte de policía ministerial

Feminicidio Homicidio FGJEM Izcalli Edomex
Feminicidio Homicidio FGJEM Izcalli Edomex (@FiscaliaEdomex/X)

Horas después de los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el fallecimiento del Policía de Investigación Víctor Manuel Lugo, quien fue alcanzado por una bala durante el enfrentamiento.

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A través de un mensaje institucional, la dependencia lamentó la pérdida de su elemento y condenó el ataque ocurrido durante el cumplimiento de sus funciones.

“Lamentamos y condenamos el cobarde ataque con el que fue privado de la vida nuestro compañero Víctor Manuel Lugo, durante un despliegue operativo para detener a un investigado por el delito de feminicidio”, señaló la institución.

Asimismo, la Fiscalía informó que los agentes respondieron a la agresión mediante el legítimo uso de la fuerza, logrando neutralizar al atacante.

Presunto agresor abatido y seis detenidos

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Feminicidio Homicidio FGJEM Izcalli Edomex (ContinuamosMX/FB)

Como resultado del enfrentamiento, uno de los sospechosos también perdió la vida. La FGJEM indicó que el individuo fue abatido por el elemento de la Policía de Investigación luego de que este repeliera la agresión armada.

“Con valentía y el legítimo uso de la fuerza, nuestro compañero repelió la agresión con lo que logró abatir a su agresor y proteger a los elementos que lo acompañaban. Los hechos ocurrieron en el municipio de Cuautitlán Izcalli”, señalaron a través de una tarjeta informativa.

Además, seis personas fueron detenidas durante el operativo. Entre los asegurados se encontraría una mujer, aunque las autoridades no han revelado sus identidades ni el grado de participación que tuvieron en los hechos.

Los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía para rendir declaración y determinar su posible relación tanto con el ataque contra los agentes ministeriales como con las investigaciones relacionadas con el delito de feminicidio.

Continúan las investigaciones

La Fiscalía mexiquense informó que se mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas en la agresión contra los agentes.

La institución también expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de Víctor Manuel Lugo, destacando su labor dentro de la corporación.

Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes mientras se refuerzan las acciones para combatir este tipo de delitos y llevar ante la justicia a los responsables.

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