“Ni salió humo porque no tenía nada” el video por el que fue cancelada la cuenta Nay Salvatori

Diputada celebra uso lúdico cannabis

Tras la aprobación del uso lúdico del cannabis en el Senado de la República, la diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Nay Salvatori, festejó publicando un video en sus redes sociales, en donde se le ve presuntamente fumando marihuana.

“Ya es legal ¡Felicidades!”, escribió dentro de su video pese a que aún falta la discusión y votación de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

“#ÚLTIMAHORA planeamos el festival si o que? #CannabisLegal”, escribió en su cuenta de Twitter, acompañando el video en donde presuntamente está consumiendo hierba.

Sin embargo, su festejo costó que TikTok cerrara su cuenta, pues ni el fondo musical Light my fire de The Doors pudo ayudarla.

Hojas de marihuana se ven junto al edificio del Senado de México en el jardín de protesta de cannabis del Movimiento Mexicano Cannabico en Ciudad de México (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Tras ello, la legisladora optó por abrirse una nueva cuenta en donde ironizó que la bloquearon, pues se hizo llamar @naylabloqueada.

“Mi nueva cuenta de tiktok en lo que me la regresan jajaj síganme!”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter en donde también resubió su video fumando.

Como era de esperar, el video de la diputada Nay Salvatori causó controversia y varias críticas, a las cuales respondió que en realidad no fumó marihuana y que su objetivo era hacer polémica.

En este sentido, diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales “El Mijis”, fue uno de los personajes respondió. Le dijo que era libre de fumar marihuana, sin embargo, aún esta no es legal ya que falta su aprobación en San Lázaro.

La diputada invitó a seguirla en su nueva cuenta (Foto: Twitter)

“Chale jefa, no está mal echarse los toques que quiera, es libre de hacerlo; lo que sí está de la fregada es que diga que es legal... igual y no le avisaron pero no la han aprobado en la cámara donde usted chambea. Viva la libertad!”, le respondió “El Mijis”.

Otro más que reaccionó a la publicación de Salvatori fue el siete veces Campeón Mundial de boxeo, El Travieso, Jorge Arce, quien ironizó la acción de la diputada como un ejemplo a la juventud de México.

“Qué bonito ejemplo para nuestra Juventud diputada, vamos requetebién Pulgares hacia arriba urge que llegue el 2021”, escribió en respuesta.

Además, de estos comentarios varios cibernautas la criticaron y apuntaron a que solo quería llamar la atención.

El diputado Mijis le repsondió (Foto: Twitter)

“Llevo más de un año cabildeando en la Cámara de Diputados el tema de la legalización del cannabis, claro que festejo, es obvio que se va a aprobar. Relájense, ni humo salió de la pipa porque ni tenía nada, pero me encanta que ardan mis tuits”, respondió la Diputada a las críticas.

Cabe recordar que el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular el dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, además de que se modificarán reformas en donde se adicionan disposiciones de la Ley General de Salud, así como el Código Penal Federal.

Cuando se aprobó en lo general la iniciativa, los senadores festejaron con una ronda de aplausos y con el ruido de las alarmas de unos relojes de color verde, proporcionados por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y cuya leyenda rezaba: “Es la hora de legislar”.

Por su parte, un grupo de legisladoras de Morena subió a la tribuna para mostrar una pancarta: “No a la criminalización. Sí a la libertad”. “El estigma de mariguanos (sic) se termina”, indicó el senador morenista Miguel Ángel Navarro.

