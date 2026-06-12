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Mundial 2026: las 8 primeras veces que dejó el México vs Sudáfrica

El 2-0 de México sobre Sudáfrica quedó grabado en la historia mucho más allá del resultado

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. Raúl Jiménez, de México, celebra el segundo gol de su selección. REUTERS/Pawel Kopczynski
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. Raúl Jiménez, de México, celebra el segundo gol de su selección. REUTERS/Pawel Kopczynski

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica dejó el jueves 11 de junio ocho marcas que no existían en la historia de la Copa del Mundo y de la Selección Mexicana.

La jornada arrancó con una ceremonia inaugural de 15 minutos que abrió con un “Bienvenidos a México” y una coreografía con personajes caracterizados como Moctezuma que daban la bienvenida a los pueblos del mundo, y mujeres en trajes de danza típica.

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Shakira y Burna Boy encabezaron el espectáculo y presentaron Dai Dai, la canción oficial del torneo. También actuaron Danny Ocean, Los Ángeles Azules, J Balvin y Ryan Castro. El tenor italiano Andrea Bocelli junto a la coreana Ejae interpretaron el himno del Mundial, DNA.

Poco antes del pitazo inicial, una lluvia de sombreros charros de cartón cayó sobre las tribunas del Azteca entre gritos de “México”. Los 80,824 espectadores —casa llena— los lanzaron al aire.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. El mexicano Erik Lira en acción con el sudafricano Sphephelo Sithole REUTERS/Eloisa Sanchez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. El mexicano Erik Lira en acción con el sudafricano Sphephelo Sithole REUTERS/Eloisa Sanchez

Ya en el partido, el Tri ganó 2-0 en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El árbitro brasileño Wilton Sampaio mostró 3 tarjetas rojas en el partido. Sudáfrica terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane. México acabó con diez por la de César Montes.

Las 8 primeras veces

El marcador final fue apenas una parte de lo que ocurrió ese jueves. El partido acumuló ocho “primeras veces” que no existían en la historia de la Copa del Mundo ni en la de la Selección Mexicana, aquí el recuento.

  • México gana en un partido inaugural por primera vez en ocho intentos
Aficionados de la selección de México celebran el triunfo sobre Sudáfrica en el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Aficionados de la selección de México celebran el triunfo sobre Sudáfrica en el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

El Tri llegó al partido con un balance de cero victorias, dos empates y cinco derrotas en siete aperturas mundialistas.

Las derrotas se remontan a Uruguay 1930 ante Francia (1-4), Brasil 1950 ante Brasil (0-4), Suiza 1954 ante Brasil (0-5), Suecia 1958 ante Suecia (0-3) y Chile 1962 ante Brasil (0-2). Los dos empates fueron ante la Unión Soviética en México 1970 (0-0) y ante Sudáfrica en el Mundial de Sudáfrica 2010 (1-1).

El 2-0 del jueves rompió una racha de casi un siglo. México tiene el récord de más partidos inaugurales disputados en la historia de la Copa del Mundo: este fue el octavo. Curiosamente, el rival fue el mismo de 2010, exactamente 16 años después, también un 11 de junio.

  • Por primera vez, los 26 seleccionados mexicanos entonan el Himno Nacional en un Mundial
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico players line up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico players line up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Antes del pitazo inicial, toda la plantilla del Tri y los 26 seleccionados de Sudáfrica salieron al campo para entonar sus respectivos himnos nacionales. Nunca antes en la historia de la Copa del Mundo los52 convocados de ambos equipos habían participado en ese momento de la ceremonia.

  • El Estadio Azteca albergó su tercer partido inaugural, el primero en lograrlo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view during the opening ceremony before the match REUTERS/Carlos Perez Gallardo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view during the opening ceremony before the match REUTERS/Carlos Perez Gallardo

El Estadio Ciudad de México abrió un Mundial en 1970, repitió en 1986 y lo hizo de nuevo este 11 de junio de 2026. Ningún otro recinto en la historia del futbol ha sido sede de tres partidos inaugurales de Copa del Mundo.

  • Quiñones anota el primer gol del Mundial 2026

Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 9 tras un pase de Erik Lira. El remate desde la línea frontal del área se le escapó entre las piernas al portero Ronwen Williams. Fue el gol 2,721 en la historia de los Mundiales, según datos de la FIFA, y el primero en la historia del nuevo formato de 48 selecciones que debuta en esta edición del Mundial 2026.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal REUTERS/Hannah Mckay

Con ese tanto, Quiñones se suma a una lista que incluye a Pelé, Philipp Lahm y Jürgen Klinsmann: los jugadores que han abierto el marcador en la primera jornada de una Copa del Mundo. El colombiano nacionalizado mexicano en 2023 lo logró en su debut mundialista.

Quiñones marcó además el tercer gol más rápido de México en toda su historia mundialista. Solo lo superan Luis Flores, que anotó al minuto 3 ante Paraguay en 1986, y Rafael Márquez, que lo hizo al minuto 8 ante Argentina en 2006.

El minuto 9 de Quiñones lo coloca en el tercer lugar histórico de los goles más veloces en un partido de apertura de Mundial. Por encima de él solo están el alemán Philipp Lahm, que anotó al minuto 6 en Alemania 2006, y el brasileño César Sampaio, que lo hizo al minuto 4 en Francia 1998

  • Primer gol de Raúl Jiménez en una Copa del Mundo
El delantero mexicano Raúl Jiménez (n.º 09) y el defensa sudafricano Ime Okon (n.º 21) luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)
El delantero mexicano Raúl Jiménez (n.º 09) y el defensa sudafricano Ime Okon (n.º 21) luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)

Raúl Jiménez necesitó cuatro Mundiales para marcar en el torneo. En Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 no anotó. El gol llegó al minuto 67: Quiñones inició la jugada, cedió el balón para que Roberto Alvarado centrara desde la banda derecha y Jiménez remató de cabeza al segundo palo. Williams le había atajado ya un remate antes en ese mismo partido.

Con ese tanto, Jiménez llega a 47 goles con la selección mexicana y se coloca como el segundo mayor goleador en la historia del Tri, a cinco de igualar el récord de Javier Hernández.

  • Tres expulsiones en un partido inaugural: el récord que nadie quería
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 South Africa's Sphephelo Sithole is shown a red card by referee Wilton Sampaio REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 South Africa's Sphephelo Sithole is shown a red card by referee Wilton Sampaio REUTERS/Hannah Mckay

El partido registró más tarjetas rojas por primera vez en una apertura mundialista que cualquier otro en la historia del torneo. El récord anterior lo tenía el Argentina vs Camerún de Italia 1990, con dos rojas. Sampaio expulsó a Sithole al minuto 49 y a Zwane al 84′. Montes vio la roja por falta siendo el último hombre.

Con tres expulsiones, el partido quedó empatado en ese rubro en general con el Hungría vs Brasil de 1954 y el Italia vs Estados Unidos de 2006, según el periodista estadístico Mister Chip. Solo lo supera la llamada “Batalla de Núremberg”, el Portugal vs Países Bajos de 2006, donde el árbitro mostró 4 tarjetas rojas.

  • Gilberto Mora se convierte en el mexicano más joven en jugar un Mundial
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with South Africa's Thalente Mbatha REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with South Africa's Thalente Mbatha REUTERS/Raquel Cunha

El seleccionador Aguirre mandó al campo a Gilberto Mora al minuto 66. Con 17 años y 240 días, Mora se convirtió en el jugador más joven del Mundial 2026 y en el primer mexicano menor de 19 años en disputar una Copa del Mundo. Su entrada generó una de las mayores ovaciones de la noche en el Azteca.

  • Guillermo Ochoa primer portero en asistir a su sexto Mundial
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Raul Jimenez, Roberto Alvarado and Julian Quinones line up during the national anthems before the match REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Raul Jimenez, Roberto Alvarado and Julian Quinones line up during the national anthems before the match REUTERS/Hannah Mckay

Guillermo Ochoa no jugó el partido. Aun así, su presencia en la convocatoria bastó para que el arquero mexicano se convirtiera en el primer futbolista en la historia en asistir a seis Copas del Mundo.

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