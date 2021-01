Instituto Nacional de Ciencias Médicas solicita enfermeras y enfermeros: estos son los requisitos

Las personas de enfermería interesadas deberán agendar una cita (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), lanzó una convocatoria para contratar a enfermeras temporales que ayuden en la atención de pacientes con COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el Instituto adjunto a la Secretaría de Salud hizo el llamado para que profesionales de la enfermería se unan a laborar en la atención de enfermos con el nuevo coronavirus.

Los requisitos que para los y las solicitantes son:

- Sexo indistinto

- Licenciatura concluida

- Disponibilidad de horario

Solo son tres requisitos para ser contratado (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Las personas interesadas deberán agendar una cita, llamando al número 55548-70900, extensión 2210 y referirse a la señorita Eliveth González Serralde (o al correo: elivet.gonzalezs@incmnsz.mx) en el horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Salud, en apoyo a instituciones médicas como el IMSS, ISSSTE o Insabi ha hecho contrataciones masivas de personal médico para que ayude a la atención de pacientes con COVID-19.

En fechas recientes, debido al aumento de casos y saturación hospitalaria en la Zona Metropolitana y del Valle de México, la dependencia ha traído a médicos y enfermeras de entidades con bajo riesgo epidemiológico para que ayuden a sus compañeros del centro del país.

Sin embargo, los esfuerzos apenas han alcanzado para mantener la atención hospitalaria, por lo que en esta ocasión solicitan que más enfermeras y enfermeros se unan a la atención de pacientes.

Desde el inicio de la pandemia la Secretaría de Salud, en apoyo a instituciones médicas como el IMSS, ISSSTE o Insabi a hecho contrataciones masivas de personal médico (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Cabe recordar que la crisis sanitaria dejó ver el déficit de personal médico que México tenía desde antes de que pandemia, por lo que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado, asegurando que resolverá el problema.

En una conferencia matutina que dio el pasado noviembre, el mandatario dijo que la 4T resolverá déficit de médicos y especialistas y que se incrementará el presupuesto para la formación de profesionales de la salud.

“Como se dijo desde el principio del gobierno, se heredó un déficit de médicos especialistas. Fue un saldo, otro más negativo, de la política neoliberal. Nos dejaron sin médicos y sin especialistas porque no les importó realmente fortalecer el sistema de salud pública. Se empeñaron en la privatización de la educación y se rechazaron a muchos jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión cuando en realidad las universidades no tenían espacio, no tenían cupo porque no contaban con presupuesto”, aseguró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado, asegurando que resolverá el déficit de médicos (Foto: Presidencia de México)

El propósito, dijo, es “que un mayor número de médicos puedan especializarse; cómo incrementar el ingreso de médicos y disminuir el rechazo y hacia adelante eliminarlo por completo y que en el mediano plazo tengamos los médicos que requiere el país”.

Por otro lado, el titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, Alejandro Ernesto Svarch Pérez, indicó que en momentos como la epidemia de COVID-19 resulta particularmente sensible la carencia de médicos generales y especialistas, por lo que el Gobierno de México puso en marcha una estrategia para cerrar la brecha de recursos humanos.

Este jueves, la Secretaría de Salud (SSa) registró 1,588,369 casos positivos y 137,916 muertes por COVID-19 a nivel nacional.

Sin embargo, en las últimas 24 horas, la dependencia sanitaria reportó 16,468 contagios y 999 defunciones causadas por la enfermedad que genera el virus SARS-COV-2.

