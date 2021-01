Llegó la cura, pero no la organización: una médico reveló el caos que enfrentó para poder vacunarse contra COVID-19 en CDMX

Médicos durante su jornada laboral en el Pabellón de Terapia Intermedia en el Hospital de Expansión Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual atiende a pacientes con COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Desde el pasado 24 de diciembre comenzó oficialmente la campaña de vacunación contra COVID-19 en México. El personal médico de la Ciudad de México y Coahuila fue el primero en recibir el antídoto que adquirió el gobierno federal con la farmacéutica Pfizer-BioNTech, sin embargo, en su premura hubo falta de organización.

“No había mucha organización al principio”, dijo a Infobae México una médico que prefirió mantenerse en el anonimato y trabaja atendiendo pacientes COVID en el Hospital 1° de Octubre del ISSSTE y en el Hospital de Expansión del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La médico señaló que una semana antes al día 24 de diciembre, las autoridades comenzaron a solicitar los datos del personal, avisándoles que ellos les dirían en qué día se les aplicaría la inyección, sin embargo, no fue tan fácil como lo anunciaron.

En México los primeros en recibir la vacuna ha sido los integrantes del personal médico (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

El llamado a vacunarse

En el caso de la médico cirujana, cerca del mediodía del domingo 27 de diciembre sus compañeros le indicaron que debían presentarse en el Heroico Colegio Militar a las 17:00 horas de ese mismo día para vacunarse, sin embargo, ya que se encontraba trabajando y por el aviso precipitado no pudo asistir.

“Yo por mi parte estaba trabajando en el Autódromo por lo que no pude ir hasta el lunes. Me acompañó una enfermera y al llegar como a las 3:00 de la tarde un militar que estaba en la entrada del Centro de Salud del Colegio nos dijo que ya no había dosis para aplicación en ese día”, recordó.

Falta de vacunas

La médico señaló que la falta de vacunas estuvo relacionado al tratamiento que requieren para ser aplicadas. Recordó que las autoridades sólo dejan a disponibilidad una cantidad, debido a que estas deben mantenerse a -70° centígrados, y solo pueden estar un periodo de tiempo sin congelación.

En ese sentido, el militar les pidió que regresaran a las 07:00 horas del día siguiente para alcanzar una de las dosis.

Las vacunas que se han aplicado son de la farmacéutica Pfizer (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

La odisea

Ya que la médico está trabajando en dos hospitales para tratar pacientes con COVID-19, no encontró tiempo para asistir a vacunarse.

“Yo trabajo en el ISSSTE en las mañanas entonces el martes ya no pude ir. Entonces ya hasta el miércoles que metí una guardia para que me cubrieran en el trabajo; fui esta ocasión a Campo Marte, allá por el Auditorio, y al llegar había una fila que llegaba casi a Reforma, desde la entrada de Campo Marte sobre Chivatito”, recordó la médico.

Señaló que al inicio la fila iba avanzando a buen tiempo, sin embargo, cerca del mediodía arribó el director del Hospital Infantil de México con varios camiones de dicho nosocomio y otros más del IMSS.

Tras ello, la preferencia de vacunación se fincó al personal que acababa de llegar junto al director del Hospital Infantil, y les avisaron a los médicos de la fila que podrían recibir el antídoto del virus SARS-CoV-2 hasta que ellos pasaran y si sobraban dosis.

No hubo organización en la aplicación de vacunas (Foto: Cuartoscuro)

“Comenzaron a llegar varios camiones del IMSS y del Hospital Infantil de México (con el mismo director del hospital) ellos estaban en una lista y pues se hizo un desastre en cuanto a quien estaba en una lista y quien no para la aplicación en fecha y lugar. Ya no espere ya que nos dijeron que si sobraban después de los hospitales que habían llegado nos la aplicaban”. dijo.

La médico que había solicitado el día para poder llegar a formarse a las 07:00 horas al Campo Marte para vacunarse, esperó casi cinco horas en el lugar para finalmente irse sin nada, ya que de un momento a otro llegaron camiones de algunos hospitales y un directivo a inyectarse.

Rememoró que ese día, cuando iba de regreso a su casa le llamaron de ambos hospitales donde trabaja para volver a recabar sus datos y agregarla a una lista de vacunación.

“Afortunadamente el jueves 31 fue que por fin se me colocó en una lista y se me pudo aplicar la vacuna”.

Autoridades federales recibiendo un paquete de más de 400 mil vacunas contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

Falta de organización

La médico señaló que “sabía que tardarían” en aplicar la vacuna, sin embargo, por la falta de organización no se les informó cómo sería la selección del personal para colocarla.

“Del ISSSTE en casi todo ha sido más tardado. Pero por parte del Autódromo que es en su totalidad un Hospital COVID tampoco se nos había mencionado nada. Hasta que comenzó a haber situaciones en las redes sociales creo fue que realmente se comenzó a llevar a cabo una adecuada organización de la aplicación”, refirió.

Respecto a la segunda dosis, señaló que cuando se les puso la primera inyección se les dio un comprobante en donde se indica cuando se les aplicará la siguiente. No obstante, días antes de que llegue la fecha deberán volver a proporcionar sus datos en el instituto en donde se les colocó la primera dosis.

La jornada laboral de los médicos se divide en 5 turnos, quiénes entran al Pabellón Respiratorio para utilizar los protocolos de equipo y medidas sanitarias antes de ingresar al Area COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

¿Hubo alguna reacción a la vacuna?

“Únicamente tuve dolor en el sitio de aplicación por dos días, algo de dolor de cabeza y mucho sueño el primer día”, recordó la médico cirujana.

Cabe recordar que hasta el 13 de diciembre se han vacunado a 192,567 personas en México, refirió la Secretaría de Salud, habiendo inmunizado en un solo día a 4,032 trabajadores sanitarios.

Aunque la vacunación va aumentando de forma gradual en todo el país, la campaña está programada para finalizar hasta el siguiente año, por lo que se recomienda que la ciudadanía continúe con las medidas sanitarias, como son: distanciamiento social, no salir de casa a menos de que sea necesario, lavarse las manos continuamente o aplicar gel antibacterial y usar cubrebocas (principalmente en lugares cerrados y con gente).

Dicho de otro modo, la crisis sanitaria no cederá durante muchos meses pese a la campaña de vacunación y la ocupación hospitalaria aumentará si la población no acata las medidas. A pesar de que los médicos estén vacunados deberán seguir trabajando sin descanso.

Decenas de personas se concentraron afuera de la estación Pantitlán de la Línea 5 y 1 del STC Metro en semáforo rojo (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Médicos vacunados pero exhaustos y casos en aumento

Por ello, la médico hizo un llamado a que la población a que ayude a detener la cadena de contagios, pues los hospitales están en su máxima capacidad y la situación no cambiará a menos de que las personas acaten las medidas sanitarias.

“Esta situación está rebasando las capacidades hospitalarias en la mayor parte del mundo, no es exclusivo de México. Y la única forma de poder tener espacio suficiente para los pacientes graves es en verdad disminuir la cadena de contagios ya que de otra forma pues esto seguirá por más tiempo”, detalló la médico.

“Ver familias completas afectadas e incluso hospitalizadas es algo triste y al mismo tiempo se siente impotencia de saber que mucha de la situación actual es por la irresponsabilidad y falta de empatía de miles de personas”, puntualizó.

De tal modo, es importante que las personas no se confíen y finquen toda la responsabilidad a las autoridades, pues aunque han llegado las vacunas es importante que se mantengan las medidas sanitarias.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Calculadora de vacunación COVID-19 en México: estima tu fecha y lugar en la fila

Mapa del coronavirus: más de 15,000 contagios y 1,200 muertes en un día, las segundas cifras más altas de la pandemia

AMLO: “La vacunación de adultos mayores comenzará principios de febrero