EEUU reabriría el caso contra Salvador Cienfuegos si México no lo enjuicia

El exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos comparece ante la jueza Carol Bagley Amon (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S Department of Justice), Nicole Navas Oxman, señaló que la nación estadounidense “se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al general Salvador Cienfuegos Zepeda, si el gobierno de México no lo hiciera”, esto luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer la exoneración del ex secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El militar, de 72 años, que volvió a mediados de noviembre a México, tras ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva , fue declarado inocente por la justicia mexicana, al no encontrar pruebas contundentes que revelaran un supuesto encuentro con integrantes de dicha organización delictiva, como lo habían asegurado las autoridades norteamericanas.

“No sostuvo comunicación con alguno de ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, se lee en un comunicado.

La captura de Cienfuegos Zepeda, el pasado 15 de octubre en el Aeropuerto de Los Ángeles, EEUU, provocó un conflicto entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del entonces mandatario estadounidense, Donald Trump, pues el gobierno mexicano se quejó de no haber sido notificado de la investigación en contra del ex jefe militar.

Salvador Cienfuegos Zepeda regresó a México a mediados de noviembre como "ciudadano mexicano". (Foto: Pazos/Archivo)

La administración de Obrador llevó la queja hasta el fiscal general, William Barr. Dicha presión diplomática logró que el 18 de noviembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos retirara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero por los que se le acusaba a Cienfuegos.

Durante su proceso en Estados Unidos, el ex general afrontó una audiencia remota en una corte de Brooklyn, Nueva York, en la que la jueza Carol Amon leyó los cargos que se le imputaban en el país estadounidense.

Amon específico que el general abusó de su posición para ayudar al Cártel de Juan Francisco Patrón, alias el “H-2″ , una escisión de los Beltrán Leyva, encargada de traficar miles de kilos de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína a EEUU. Cienfuegos se declaró inocente.

Mientras estuvo en prisión, en diversas ocasiones su defensa ofreció dinero a cambio de un proceso en libertad; sin embargo, la petición fue rechazada por el riesgo de fuga. De acuerdo con los jueces, sería fácil escapar para una persona con conexiones políticas como las de Cienfuegos Zepeda.

López Obrador criticó la actuación de la DEA en el caso Cienfuegos Zepeda (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

A inicios del 2021, la Fiscalía mexicana recibió por parte del gobierno vecino, una valija de la menos 700 documentos que cimentaban las acusaciones contra el genera. Pese a ello, hoy es un hombre en libertad.

Este viernes, en su conferencia mañanera, el presidente de México aseguró que se dará a conocer el expediente que Estados Unidos les entregó sobre el caso del militar.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Cienfuegos quedó exonerado: la FGR aseguró que el general nunca tuvo encuentros con narcos

AMLO respaldó la exoneración de Cienfuegos y criticó a la DEA: “No se pueden inventar delitos”

México dará a conocer el expediente de Cienfuegos que entregó EEUU