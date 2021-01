AMLO adelantó que propondrá en el G20 regular a las redes sociales tras caso Trump

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en la próxima Cumbre del G20 que se tenga, hará un planteamiento sobre el bloqueo, que los dueños de las plataformas de redes sociales, hicieron a las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Yo les adelanto que, la primera reunión que tengamos del G20, voy a hacer un planteamiento sobre este asunto. Sí, no deben de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser utilizado de excusa, hay que garantizar la libertad, no a la censura”, indicó el mandatario mexicano.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard explicó que " casi” todos los países miembros del G20 rechazan el bloqueo de las cuentas de Trump, y se presentará una propuesta en conjunto.

“Hay un desacuerdo mundial sobre el tema, veamos cuál es la propuesta: no se admite que una empresa o un grupo de empresas puedan determinar quien tiene derecho a expresarse y quien no”, señaló.

Ebrard explicó que aceptar la decisión de suspender cuentas en redes sociales, por parte de un grupo de empresas o personas, se admitiría que hay un gobierno supranacional, cosa con la que no están de acuerdo.

“La decisión de suspender una cuenta, y después miles de cuentas, lleva a un Estado cualitativamente diferente; a que me refiero, no es de admitirse que haya una persona o grupo de personas que determinen por encima de los Estados nacionales quien tiene derecho a expresar y quien no, porque eso sería admitir que hay un gobierno supranacional que determine cuales son las libertades de los ciudadanos, por lo tanto no estamos de acuerdo”, subrayó.





