Rechaza Presidencia pagar a reporteros afines a AMLO en las “mañaneras”: “Hasta la pregunta ofende”, dice el vocero

Jesús Ramírez Cuevas controlará la comunicación social del nuevo gobierno.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó por medio de su cuenta de Twitter que el Instituto Nacional Electoral solicitó al gobierno de México responder si se les paga a los reporteros que acuden a las conferencias matutinas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por hacer preguntas; Ramírez Cuevas contestó que “hasta la pregunta ofende”.

“El @INEMexico solicitó al @GobiernoMX informar si paga a reporteros que preguntan en las mañaneras. Hasta la pregunta ofende (a los periodistas) Esto ya cambió, nunca ha habido tanta libertad para preguntar a un presidente. Los corruptos creen que todos son de su misma condición”, escribió en la red social.

Ramírez Cuevas minutos después preguntó al INE si alguna vez investigó y sancionó “el chayote” que se le daba a televisoras , radiodifusoras y periodistas en gobiernos anteriores.

Foto: @JesusRCuevas / Twitter.

“Pregunta para el @INEMexico :Cuando investigó y sancionó el pago irregular a conductores y propagandistas de TV y radio con dinero público.Cuando investigó del “chayote” a televisoras, radiodifusoras y periodistas con dinero público para entrevistas y notas a modo o infomerciales?”, publicó en Twitter.

La eventual suspensión de las conferencias matutinas del presidente mexicano, durante las diferentes campañas electorales de las elecciones del 6 de junio ha abierto este martes una guerra de declaraciones entre el mandatario y la autoridad electoral.

La polémica la encendió el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien el lunes participó en el foro “Las Redes del Odio en México”, organizado por El Colegio de México (Colmex), donde dijo que las “(conferencias) mañaneras no solamente son un espacio de información sino de promoción de los logros del Gobierno”.

Fotografía fechada el 24 de septiembre de 2018, que muestra a Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador general de Comunicación Social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras habla en entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Por lo que argumentó que su “transmisión íntegra”, como la realizan algunos medios, “es considerada como propaganda gubernamental” y de acuerdo con la legislación “la propaganda electoral se debe interrumpir desde que arrancan las campañas y hasta el final de la jornada electoral” del próximo 6 de junio.

Por ello, dijo, “a partir de principios de abril y en algunos casos incluso antes (...) la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse”.

El funcionario puntualizó que si un medio de comunicación transmite una parte del discurso, algún comentario, eso es posible porque tiene interés noticioso “pero el criterio vigente es que la transmisión íntegra es propaganda gubernamental (...) y ese es el criterio que vamos a aplicar”.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

La reacción de López Obrador llegó este martes, precisamente en su conferencia matutina de todos los días, en la que acusó al presidente del INE de hacer “la vista gorda” ante fraudes electorales de años pasados.

López Obrador dijo que de ocurrir la suspensión acudirá “a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal”.

El mandatario aprovechó el caso “para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México no pueda hablar el presidente, no pueda informar”.

Además, lanzó un mensaje a Córdova: “Que no se preocupe el director del INE: no somos iguales, nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él” ha hecho “la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley”.

Fotografía del 17 de octubre de 2019 del presidente del Instituto Federal Electoral, Lorenzo Córdova. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Dijo que Córdova “por consigna, entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos”.

López Obrador aseguró que el INE pretende suspender las conferencias porque la censura está de “moda” a nivel mundial, en referencia al caso de Donald Trump con Facebook y Twitter.

“Ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses, que no se transmitan, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar, es una actitud de mucha intolerancia”.

El titular del INE ratificó este martes, mediante un vídeo en Twitter, que la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras de López Obrador es improcedente.

Jesús Ramírez Cuevas, Lorenzo Córdova y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

“Nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas”, dijo Córdova al referir que los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos dos años “establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias”.

Esto “al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de logros de Gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por la Constitución”.

Recordó que esta medida la aplicó el INE en las elecciones locales de 2019 y 2020, en las que tanto el Gobierno federal como los medios de comunicación acataron la resolución.

“Estos criterios deberán aplicarse a partir del 4 de abril cuando comenzarán en todo el país las campañas electorales”.

El 6 de junio de 2021, unos 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de los 32 gobernadores, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos. Nunca en la historia de México se han escogido tantos cargos públicos a la vez.

López Obrador dijo en su conferencia de este miércoles que no se debe de confundir propaganda con información.

“Yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información.

El mensaje de Ramírez Cuevas contra Lorenzo Córdova

¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. ¿Cuál es la palabra? Subliminal.

No, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno.

¿Qué?, ¿no se dio cuenta el director del INE que en el anterior gobierno federal nombraron delegados para ir a promover el voto en municipios del Estado de México, que nombraron secretarios, que el que estaba de secretario de Salud fue de delegado del PRI a Ecatepec?

Existe el testimonio, que daba hasta pena, que alguien que había actuado, se había desempeñado como rector de la UNAM, terminara de matraquero del PRI. Eso nosotros no lo podríamos hacer por ningún motivo, sería traicionarnos a nosotros mismos, si siempre estuvimos en contra de eso; o usar el dinero del presupuesto o comprar votos, o repartir despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos, traficar con la pobreza de la gente. No, no somos iguales”, subrayó el presidente mexicano.

