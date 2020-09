“Todo lo que ven está operado”: la novia de Vicente Fernández Jr. se sinceró sobre sus cirugías plásticas

Mariana González Padilla, la novia de Vicente Fernández Jr., se sinceró sobre los cambios que ha hecho en su figura y aceptó haberse sometido a cirugías plásticas.

“Todo lo que ven está operado”, comentó en sus historias de Instagram poco después de informar que responderá dudas de sus seguidoras acerca de cirugías plásticas.

“Todas podemos estar iguales o hasta mejor porque todo es cirugía plástica, mi doctor es muy bueno”, añadió Mariana, quien pidió a las interesadas que le envíen mensajes directos para que ella las pueda asesorar.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. (IG: marianagp01)

En otra historia también habló sobre los filtros que usa en la red social y que le permiten verse, por ejemplo, con una nariz más afilada.

En una entrevista con Ventaneando, Mariana González ya había hablado de algunos arreglos en su físico. “Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipomarcación. Y me arreglaron una cirugía en el pecho que no me encantaba. Y fue algo lindísimo porque el que te quiere está en las buenas y en las malas. Y pues, es algo en donde no estás arreglada, está en tu peor. Y yo estoy enamorada de todo ese tipo de detalles”.

Atención en redes

La novia del primogénito de Vicente Fernández ha impactado en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 500,000 seguidores, por sus recientes publicaciones luciendo su figura en bikini.

Mariana suele lucir su figura a través de su cuenta de Instagram (IG: marianagp01)

El estilo de las publicaciones se ha mantenido con el paso de los días y en sus recientes vacaciones en Cancún se la ha pasado documentado sus visitas a la playa, la convivencia con su familia, el paisaje del mar y los diferentes bikinis que ha lucido.

Debido a su aspecto incluso se le ha llamado la “Kim Kardashian de Tepatitlán” (lugar de Jalisco de donde es originaria), pero la atención que ha captado también le ha traído ya comentarios negativos, así que en sus recientes historias de Instagram advirtió que empezará a bloquear a la gente que solo pase por su red a dejar agresiones. “Así que mejor no me sigan o de plano no digan cosas feas”.

De su romance con Vicente Fernández Jr. se supo desde el pasado julio, cuando el cantante reveló su contagio de COVID-19.

El día de su encuentro con Vicente Fernández

El intérprete se encontraba cenando en un restaurante con Mariana cuando un trozo de carne se le atoró en la garganta y lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital, en donde le fue detectado el virus. Aunque Mariana se ofreció a cuidarlo durante su cuarentena, el cantante prefirió no aceptar para evitar que ella se contagiara, así que durante esos días solo se comunicaron a través de videollamada.

Días más tarde Mariana acompañó a Vicente Fernández Jr. a la boda de su sobrina Camila y apenas a principios de septiembre tuvo oportunidad de conocer en persona a Don Vicente Fernández.

En su cuenta de Instagram compartió un par de fotos del encuentro y escribió: “Un grande, su sencillez fue increíble. Un placer estar y saber más de usted, de su vida, cómo fue que llegó a ser un ídolo de México. Un hombre espectacular con tantos dones que Dios le dio. Agradezco sus atenciones. Un grande de México, Don Vicente Fernández, escucharlo cantar, un honor. Gracias Vicente Fernández. Amor, gracias por hacerme parte de tu familia, Vicente Fernández Jr.”.

