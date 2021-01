“Eso es conformismo”: Salinas Pliego se lanzó contra los que están tranquilos por tener “pa’ la renta”, “chamba” y “librar el mes”

Ricardo Salinas Pliego generó nuevamente polémica al escribir sobre conformismo y pobreza en Twitter (Foto: Cuartoscuro)

El presidente de la televisora TV Azteca (con cuatro canales de televisión abierta) y Grupo Salinas, Ricardo Salinas, sabe cómo tener presencia en las redes y ser tendencia, aunque no siempre de forma positiva, de nueva cuenta volvió a generar polémica con un tuit al hacer una encuesta del “conformismo” y según su ideología es la razón de la pobreza en el país.

“¿Cuántos de ustedes se conforman con tener pa’ la renta. Eso es conformismo y es una de las principales razones en México para no tener ni tranquilidad, ni chamba, ni dinero, así que a vivir ocupados”, escribió el empresario, lo que rápidamente generó todo tipo de comentarios.

Algunos usuarios de Twitter le dieron la razón, sin embargo la mayoría le reprochó que “gracias a tantos pobres él era rico” debido a los costos de sus productos y electrodomésticos en Elektra así como las comisiones de Banco Azteca, que algunos consideraron como altas.

El segundo hombre más rico de México (después de Carlos Slim) ya había levantado comentarios el martes al hablar en torno a la pandemia de COVID-19, demostrando que no le teme a la enfermedad, y por lo tanto, no seguirá las medidas sanitarias, como se mostró en la fiesta anual de fin de año sin cubrebocas ni sana distancia con sus trabajadores.

Señaló que se rehúsa a vivir con miedo por el virus SARS-CoV-2, mismo que le ha arrebatado la vida a más de 120,000 mexicanos.

De tal modo, dijo que se está preparando para trabajar este 2021 y “darle con todo” pese a la crisis sanitaria.

“Última semana de vacaciones y hay que prepararse para darle con todo al 2021, el #COVID19 no se va a ir y hay que salir a dar la pelea como buenos Mexicanos. Me rehúso a vivir con miedo”, dijo.

“Hoy voy a compartirles un mensaje PARA MIS COLABORADORES. El día de mañana inicia un nuevo año para hacer las cosas diferentes, mejores, cambiar lo que está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad!!! Estamos como estamos, porque somos como somos”.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando aseguró que el virus no va a desaparecer mañana, por lo que hay que aprender a vivir con él, ya que la vida se pasa muy rápido y todos deben aprovechar cada minuto haciendo lo que les gusta.

“Nunca olvidemos que la vida sólo se vive una vez y es un riesgo vivirla… un riesgo que vale la pena tomar. Especialmente en tiempos de elevada incertidumbre, los invito a hacer un examen de conciencia y considerar si lo que están haciendo realmente les agrada y qué pueden hacer para lograrlo”, apuntó.

En Grupo Salinas, dijo, prefieren “‘enfrentar al toro por los cuernos’, hacer las cosas de manera distinta y los resultados están a la vista: más de 110 mil socios mantienen su fuente de empleo”, aseguró.

“La nuestra es una historia extraordinaria forjada por mexicanos excepcionales. Sabemos tomar riesgos y pensamos que la vida es una gran aventura. Estoy convencido de que, ‘el que no arriesga, no gana’ y si no tienes grandes metas, no vale la pena salir de casa —tal vez por eso muchos han decidido encerrarse”, señaló.

Ricardo Salinas señaló en el mensaje que veía grandes retos para este año, pero que sin importar lo que fuera se iba a sobreponerse y salir adelante, además de que saldría para buscar el sustento a sus colaboradores.

“Nosotros hemos decidido dar la batalla, salir a la calle a buscar el sustento de decenas de miles de nuestros colaboradores y superar esta crisis. Nunca seremos presas del miedo. No seremos víctimas del ‘instinto de rebaño’ que nos lleva a hacer lo que el resto de las personas en la tribu. Porque la tribu es un ancla que te detiene. La innovación siempre ocurre afuera de la tribu”, aseveró.

Además de las críticas que recibió por las fiestas de fin de año el millonario fue señalado meses antes por hacer ir a trabajar a sus empleados de tiendas Elektra pese a no ofrecer un servicio indispensable como lo marca el semáforo rojo, poniendo en riesgo la salud de muchos de ellos.

