Fin de año en Acapulco: alta ocupación hotelera y playas cerradas por COVID-19

Elementos del Ejercito Mexicano participan en un operativo sanitario en playas del Balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero (Foto: EFE)

El popular balneario de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, restringirá el acceso a sus playas lo que resta de la temporada vacacional para evitar más contagios por la covid-19, luego de que el lugar haya sido declarado en el color amarillo del semáforo epidemiológico del Gobierno mexicano.

“Las playas a partir de hoy se van a cerrar a partir de las 19:00 horas, con el propósito de que existan menos personas, menos aglomeraciones”, informó el gobernador del estado, Héctor Astudillo.

Soldados y policías realizaron un operativo para retirar a turistas de las playas, esto para evitar las aglomeraciones de personas que se dan en por los festejos de año nuevo. (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO)

Para cumplir con la medida, agentes de las Secretarías de Defensa Nacional y Marina, de la Guardia Nacional y Policías Estatales llevarán a cabo un operativo diario de las 19:00 a las 06:00 horas del día siguiente para verificar que la orden se cumple dentro de los 60 kilómetros de playa.

Ante esta decisión, la celebración de gala con pirotecnia para celebrar el fin de año se ha cancelado, con lo que se ha roto una tradición de 20 años.

“Sabemos que la pirotecnia ha sido un atractivo durante muchos años, no habrá pirotecnia este año y consecuentemente no habrá la posibilidad de estar en la playa el 31 de diciembre. No hay una afluencia como en otros años”, indicó el gobernador.

A pesar de que es la segunda vez que en el estado se restringe el acceso a las playas por la contingencia sanitaria durante este año, en esta ocasión los turistas han considerado que es una buena manera para disminuir los contagios por el coronavirus.

(FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO)

“Lo más importante es la salud de todos y si es una medida para que todos estemos más tranquilos y no haya más contagios, lo apruebo”, dijo Francis, turista proveniente de la Ciudad de México, quien además comentó que es una manera olvidar un poco el semáforo rojo en el que se encuentra la CDMX.

Dentro del primer día del operativo, se dispersaron distintas celebraciones que se realizaba en algunas playas del puerto, dejando ver que está prohibida toda actividad dentro de esa zona.

México es el decimotercer país del mundo en cuanto a número de contagios. (Foto: EFE)

El estado de Guerrero se encuentra en el color naranja en el semáforo epidemiológico con colores diferenciados para los municipios de Chilpancingo, Zihuatanejo y Acapulco.

Precisamente Acapulco es la región con más baja en ocupación hospitalaria en los últimos días y con un total de 25,862 casos confirmados y 2,680 defunciones.

(FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO)

Este martes, México reportó 12:099 nuevos casos confirmados por la covid-19, con los que se elevó la cifra a un total de 1,401,529 contagios, informaron las autoridades de salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 990 decesos debido a la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 123,845.

Dentro del primer día del operativo, se dispersaron distintas celebraciones que se realizaba en algunas playas del puerto (Foto: EFE)

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por la pandemia, seguido de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

(FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO)

Además, de acuerdo con esta misma institución, México es el decimotercer país del mundo en cuanto a número de contagios.

