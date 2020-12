“Nadie se brinque la fila”: AMLO pidió evitar influyentismo para vacunarse contra COVID-19

Foto: Presidencia de México.

En su conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los mexicanos y las mexicanas a colaborar para que las jornadas de vacunación contra el COVID-19 se lleven a cabo con rectitud y equidad.

“Estamos insistiendo mucho en que no haya influyentismo. Que los trabajadores de la salud que se vacunen sean los que están en hospitales COVID, y que el segundo grupo sea para adultos mayores empezando por los de mayor edad. Estén donde estén.”, recalcó.

El mandatario aseguró que la ciudadanía será la pieza más importante para erradicar este problema gracias a su responsabilidad y consciencia, por lo que insistió en que se actúe con honestidad durante todo el proceso.

“La gente son los mejores vigilantes; guardianes para que esto cambie. (…) Y tenemos que dar el ejemplo desde el gobierno. Incluso yo he dicho en las reuniones que no le corresponde al presidente – aplicarse la vacuna – hasta que me toque por mi edad. Y es para todos.”

(Foto: Cortesía Presidencia)

Esto luego que se le informara acerca la denuncia presentada en contra del director del Hospital López Mateos por vacunar a su familia contra el coronavirus en el hospital militar de Santa María Rayón.

“Seguramente se va a investigar para ver si es cierto. De ser así, se van a tomar medidas.”, mencionó.

Dicha situación forma parte de un gran número preocupaciones que han aquejado a la ciudadanía desde la notificación, llegada y aplicación de las vacunas del COVID-19 en el territorio mexicano, las cuales incluyen los movimientos que promueven información falsa e incitan a la no vacunación, como el hashtag #YoNoMeVacuno.

Miembros del personal médico reciben la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el COVID-19 en Ciudad de México, México. 27 de diciembre de 2020. REUTERS/Edgard Garrido

Sin embargo, López Obrador negó la existencia de esta problemática en México, pues la aplicación de las vacunas ha sido una tradición que se ha practicado durante años y que la ciudadanía confía en la eficacia de las mismas.

“No creo yo que haya ningún problema en ese sentido. De todas maneras, estaremos informando que debemos vacunarnos cuando nos toque. (…) Nada obligatorio. Prohibido prohibir. Es hacer consciencia. Si alguien dice ‘yo no quiero que me vacunen’, es su decisión y se respeta. Nada más hay que convencer que sí es importante la vacuna.”, expresó.

Por su parte, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que esta tendencia se presenta en una población muy reducida en México y que, al contrario de cómo se piensa, se está exigiendo y acelerando la necesidad de la vacuna.

