Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, dio positivo a COVID-19

Este lunes se dio a conocer que Citlalli Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio positivo a la prueba de COVID-19.

La funcionaria publicó la noticia a través de sus redes sociales y escribió algunas palabras para los ciudadanos y militantes del partido. Además, invitó a los ciudadanos a “no bajar a la guardia” y seguir respetando las medidas sanitarias.

“Antier comencé con algunos malestares; hoy me realicé la prueba y me informan que di positivo a Covid-19. Mi saturación de oxígeno está bien y aunque perdí un poco el olfato, estoy optimista. Atenderé responsabilidades desde casa. Cuídense mucho y si pueden, no salgan.”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

En contexto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también padeció COVID-19, esto durante los días definitorios para resolver quien era el nuevo presidente del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder en el año de 2018.

De igual forma, Citlalli Hernández ha estado participando en diversos actos públicos a lo largo de la República Mexicana, esto para presentar a 11 de los 15 candidatos a gobernador del próximo proceso electoral de 2021.

