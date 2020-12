“No está siendo romántico, eso es acoso”: critican a Babo por una nueva indirecta a Yuya

Esta no es la primera vez que el cantante mexicano se ve envuelto en una polémica por sus referencias a la youtuber (Foto: Instagram I - @babo_cartel/ D- @yuyacst)

En la noche de este sábado, miles de usuarios de Twitter acusaron a Babo, vocalista del grupo Cártel de Santa, de acosar de nuevo a la youtuber mexicana Yuya.

El viernes 25 de diciembre, la influencer, cuyo verdadero nombre es Mariand Castrejón, compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece frente a su árbol de Navidad: “Voy a hacer que mi vida se sienta suavecita...”, escribió en el pie de foto.

La polémica estalló cuando solo un día después, el músico de Nuevo León subió a la misma red social una publicación en la que posa sin camiseta, junto al mensaje: “Ella queriendo sentir la vida suavecita, y yo queriendo que la sienta dura”.

Para muchos usuarios, el comentario de Babo fue una clara referencia a la frase de Yuya, por lo que le llovieron numerosas críticas. El artista se convirtió en tendencia en Twitter, donde miles de personas defendieron que el acoso que hace sufrir a la empresaria mexicana no es divertido, y le exigieron que ponga un alto a su ciberacoso.

En esta publicación navideña, Yuya comentó que quería hacer que su vida "se sienta suavecita" (Foto: Instagram @yuyacst)

Poco después del texto de la influencer, Babo escribió: "Ella queriendo sentir la vida suavecita y yo queriendo que la sienta dura" (Foto: Instagram @babo_cartel)

“No güey, el Babo no está siendo romántico ni nada con Yuya, eso es ACOSO, no importa qué hombre sea. Si una mujer dice que no quiere nada contigo, deja de insistir. NO es NO”, escribió @NamelessSoulJ.

“Si yo me sentí incómoda con lo que dijo Babo... ahora imagínense Yuya. OSO quien aplaude estas cosas”, opinó @VeroniaGLopezB.

“¿Se supone que el comentario de Babo hacia Yuya es gracioso? Qué incómodo”, agregó @ZYTJavier.

“Lo que Babo hace con Yuya se llama ACOSO”, comentó @MissSofia_.

“Qué fea forma de llamar la atención, ya que la supere. No que muy p*nche p*rro, pero la Yuya lo vio y lo ignoro. Ya se pasa, eso sí es acoso”, añadió @paOliciOouz.

“Qué pedo el acoso de Babo a Yuya, además de que el vato es 17 años mayor. Hay que estar muy mal para pensar que es “cagado”, defenderlo y todavía imitarlo. ¿Cuántas mujeres no han sentido miedo o inseguridad por situaciones así?”, indicó @M_MelendezF.

Los usuarios arremetieron contra el artista y opinaron que sus mensajes hacia Yuya no son divertidos (Foto: Twitter)

Los hashtags #Babo y #Yuya se convirtieron en tendencia en redes sociales (Foto: Twitter)

Esta no es la primera vez que Babo hace referencia a la youtuber de 27 años en alguna de sus publicaciones en redes sociales. En octubre de 2018 se supo que el líder del Cártel de Santa había invitado al cine a la influencer, pero ella lo rechazó, y entonces él mismo habló del tema en Twitter al escribir: “Ahora sí, vámonos al cine, ¿o se van a yuyear?”.

A raíz de esa anécdota el término “yuyear” se empezó a utilizar en redes sociales para referirse al rechazo de una persona que te interesa.

Más tarde, en diciembre de 2019, el artista volvió a agitar las redes sociales tras enviarle un mensaje a Belinda a través de Instagram.

La intérprete de Dopamina había viajado por esas fechas a Abu Dhabi, en donde se dejó ver visitando una mezquita y portando la indumentaria típica, como el hiyab.

“No saben la belleza de este lugar. Es impresionante la energía, el respeto. Nunca había visto algo igual en mi vida”, expresó en Instagram Stories mientras visitaba una mezquita.

El mensaje de Babo a Belinda (Foto: Instagram babo_cartel)

Babo, cuyo nombre real es Eduardo Dávalos, contestó entonces a la publicación de Belinda con una fotografía en la que él aparecía también vestido con la ropa tradicional de la región.

“@belindapop tú y yo dando el roll en un camello. No lo sé, piénsalo, ¿o te yuyeas?”, escribió el intérprete mexicano.

Más recientemente en agosto, el cantante compartió una imagen en la que aparecía en la regadera utilizando el champú de la marca de “Yuya”, otra escena que molestó a los usuarios en redes sociales, por su insistencia a hacer referencias y alusiones a la youtuber mexicana. Hasta ahora, ninguno de los dos famosos se ha pronunciado acerca de la polémica.

