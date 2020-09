Yuya y el increíble acto que la volvió viral: apoyó gratis a una marca y en Twitter fue tendencia

(Foto: Instagram de Yuya)

La youtuber Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, acaparó la atención durante las últimas horas porque dio un gran impulso publicitario a una marca mexicana de gafas de sol, sin imaginar que en pocas horas su acción desinteresada se volvería viral.

La historia fue compartida en Twitter por uno de los creadores de la marca Hillman, Adrián Garza, quien jamás pensó que su proyecto de anteojos oscuros tendría tanta presencia con tan sólo mes y medio en el mercado y mucho menos que recibiría la publicidad gratis por parte de una de las influencers más famosas de México.

Según el emprendedor, establecido en Monterrey, Nuevo León, comenzó este proyecto hace ocho meses al lado de su novia. Durante este tiempo, ambos planearon los diseños, colores, su primera campaña publicitaria y todo lo referente al negocio que ahora está bajo el escrutinio de todo México.

Su sueño de lanzar una marca mexicana de gafas de sol se cristalizó hace mes y medio, cuando tuvieron en sus manos el producto terminado para comenzar con las pruebas con modelos y las sesiones de fotografías.

En un esfuerzo de dar a conocer su trabajo, lanzaron sus redes sociales y un sitio web, además, buscaron a personajes de la farándula e influencers para pedirles que fueran la imagen de su marca, pero al hacer esto último descubrieron que sus recursos aún no alcanzan para cubrir la nómina de una publicidad tan costosa.

Nos dijeron que había que pagar (cantidades fuertes) y pues es válido porque es su trabajo, pero como apenas vamos empezando... no podíamos pagar las millonadas. Igual otros se portaron súper buena onda y decidieron apoyarnos porque les gustó mucho la marca", explicó en un largo hilo de Twitter.

El lanzamiento de su marca de gafas de sol fue un éxito, aunque fue discreto tuvo un gran alcancé. En este punto es donde Yuya se hizo presente en la vida de los emprendedores mexicanos de apenas 24 y 25 años.

“Un día random (un mes después de haber lanzado la marca) estaba viendo las notificaciones de Ig (Instagram) para ver likes, follows, menciones, etc. y de la nada me aparece que YUYA NOS LIKEÓ VARIAS FOTOS, obviamente me metí al perfil porque dije: ‘¡¡¡NI DE PEDO ES LA CUENTA REAL, pero sí era!!!’”, añadió en su publicación en las redes sociales.

Este acercamiento los impulsó a buscarla personalmente y enviarle unos cuántos pares de las gafas. Este contacto recibió una respuesta más sorprendente de Yuya: “Hace ratito encontré su Instagram y me pareció un espectáculo lo que vi en las fotos”.

La respuesta de la influencer dejó sin aliento a los emprendedores, quienes pusieron en marcha el envío de sus productos.

Yuya reaccionó al recibir los productos y compartió una historia en Instagram para promocionarlos, fue lo que desató la euforia no sólo de los emprendedores, sino de toda la comunidad en redes sociales quienes aplaudieron el impulso sin cobrar un sólo peso por la mención.

“¡Sube una historia etiquetándonos y diciendo que le gustaron los lentes cuando ella no tenía la obligación de hacerlo porque sólo fue un regalo! Nunca se quedó en que tenía que compartir algo o así”, explicó Adrián Garza, quien dejó claro que esta acción desinteresada causó un gran efecto en él y su marca.

“No sé si Yuya lea esto, y si sí, de nuevo mil gracias; porque es un honor para nosotros y esto nos motiva demasiado para seguir haciendo las cosas bien. Y para los que estén emprendiendo o quieran hacerlo, recuerden que la clave está en hacer las cosas con pasión siempre”, señaló el joven cuya publicación se ha vuelto viral durante las últimas horas.

