El “agridulce” 2020 de López Obrador: sus peleas, desencuentros y desatinos

Foto: Presidencia de México.

Durante los últimos 12 meses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, protagonizó diferentes episodios de desencuentro públicos con varios de sus adversarios, entre ellos, con el ex presidente Felipe Calderón, con la prensa y con gobernadores de oposición.

AMLO vs Calderón

Entre los enfrentamientos que tuvo este año, el presidente López Obrador tuvo varios con su antiguo adversario: Felipe Calderón.

Cabe recordar que en una de sus conferencias, el mandatario afirmó que con Calderón predominó un “narcoestado”, calificativo que no le gustó al expresidente, quien lo cuestionó por su decisión de saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera durante una visita a Sinaloa.

“Yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo. Yo no liberé a ningún criminal. Ni a los hijos del Chapo”, le respondió Calderón

Ante ello, López Obrador le dijo al michoacano, que con la mamá del “Chapo” solamente fue un saludo, mientras que en su equipo, Calderón tenía a Genaro García, exsecretario de Seguridad Pública, quien actualmente enfrenta acusaciones de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Otro enfrentamiento ocurrió cuando el presidente impulsó la consulta ciudadana para llevar a juicio al expresidente de la República.

“Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”, expresó el político panista.

(Foto: EFE/Francisco Guasco)

AMLO vs medios

El presidente ha asegurado en varias ocasiones que en México no hay un periodismo profesional ni independiente y que nunca la prensa le había “pegado” tanto a un gobierno.

No obstante, también ha afirmado que así como hay libertad de expresión, también derecho de réplica. Por ello ha utilizado el espacio de su conferencia matutina para lanzar calificativos contra la prensa.

Y es que para el presidente, en México no hay “un periodismo profesional ni independiente”, hay “pasquines inmundos”.

“Lo que tenemos ahora es un periodismo cercano al poder, sobre todo al poder económico y muy distante del pueblo, es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba”, dijo desde Palacio Nacional en abril pasado.

AMLO vs Alianza Federalista

Los mandatarios de oposición se han enfrentado en diversas ocasiones con el presidente de México.

Uno de los primeros desencuentros del 2020 fue la desaparición del Seguro Popular y la entrada en operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Los gobernadores rechazaron adherirse al nuevo sistema de salud pública porque aseguraron que no había reglas claras de operación.

Posteriormente, fue el pacto fiscal, donde los mandatarios federales acusaron que hay una distribución fiscal inequitativa, así que demandaron una modificación a la ley o de lo contrario, dejarían el pacto fiscal.

López Obrador les recomendó realizar una consulta a sus ciudadanos para saber si estaban dispuestos a abandonar el pacto y apenas habían pasado unas horas, cuando los mandatarios ya lo estaban poniendo en marcha.

Alianza Federalista (Foto:@fgcabezadevaca)

El primer mandatario abrió la posibilidad a modificar la ley, pero aclaró que para ello debe haber consenso entre los mandatarios estatales.

Uno de los mandatarios de oposición con el que en particular se enfrentó fue Javier Corral, gobernador de Chihuahua, por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

Por varios meses, al gobierno de México se le complicó extraer agua de las presas de la entidad, debido a que agricultores lo impidieron con el argumento de que sus cultivos se quedarían sin agua.

López Obrador responsabilizó a Javier Corral, al senador de Gustavo Madero y a los ex gobernadores de no permitir que México cumpliera con el acuerdo y los llamó “oportunistas”.

“De los estados del norte, ya todos contribuyeron con la parte, con el volumen de agua que tienen que entregar a Estados Unidos, sólo tenemos el faltante de la aportación de Chihuahua porque de manera muy oportunista y muy irresponsable ahora se volvieron nacionalistas y quieren que no se entregue el agua, poniendo al país en una situación difícil”, dijo el 2 de octubre pasado.

AMLO vs INE

El “aparato de organización de elecciones más caro del mundo”, así calificó López Obrador al Instituto Nacional Electoral, organismo con el cual también ha tenido varios desencuentros por lo costoso y por supuestamente haber permitido fraudes electorales.

Por ello, se comprometió este año a ser el “guardián” de las elecciones; sin embargo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, le recordó al presidente que ya existe un “guardián electoral” y ese es precisamente el INE.

