“A pesar de la pandemia, no tenemos crisis”: López Obrador aseguró que la estabilidad en México es fruto de la democracia y no del autoritarismo

Durante su visita a Mexicali, en donde firmó un decreto para extensión de beneficios fiscales en las fronteras norte y sur, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó el orden que existe en el país pese a los problemas generados por la epidemia de COVID-19.

“ A pesar de la pandemia, no tenemos una crisis de consumo, hay estabilidad social en el país, no ha habido asaltos masivos a tiendas, a supermercados”, expresó el mandatario en el evento en el que estuvo acompañado, entre otros, por Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.

El presidente de la República atribuyó la situación de estabilidad a la estrategia de su gobierno, alejada del autoritarismo, y también pensada en apoyar primero a las clases más desprotegidas.

“Hay orden y esto no es por el autoritarismo, no es por la mano dura, no es por la dictura, es por la democracia y por atender primero a los más necesitados, a los más pobres. La paz es fruto de la justicia ”.

Durante su discurso, López Obrador aprovechó para agradecer a los mexicanos que viven en Estados Unidos y que han seguido enviando millones de dólares en remesas al país.

“En momentos difíciles, cuando más necesitamos el apoyo de nuestros paisanos migrantes, nos están sacando del hoyo”, aseguró.

“Nos están apoyando mucho porque no han dejado de enviar remesas a sus familiares en México, al grado de que este año vamos a tener remesas de alrededor de 40 mil millones de dólares, una cifra récord hasta ahora. El incremento en el volumen de remesas con relación al año pasado, a pesar de la pandemia, es de más de 10 por ciento”, añadió.

“Imagínense lo que esto ha significado en estos tiempos difíciles de adversidad, que estén llegando apoyos a diez millones de familias del país que reciben en promedio 350 dólares”.

La extensión del decreto

El presidente viajó a Mexicali para firmar un decreto que reduce IVA, ISR y precio de las gasolinas en las fronteras norte y sur.

“Entonces, vamos a ampliar la vigencia de este decreto porque estaba firmado para dos años, se amplía hasta finales de 2024, se amplía para que tenga vigencia hasta el final de nuestro Gobierno, si así lo dispone el pueblo”, señaló en su conferencia matutina.

En el caso del decreto de la frontera sur, destacó el hecho de que Chetumal volverá a convertirse en una zona franca, para estimular el comercio.

“Chetumal va a volver a ser una zona franca libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales, es decir, no se va a cobrar impuesto por la importación; entonces, van a poder llegar mercancías a muy bajo precio”, informó.

López Obrador puso como ejemplo el caso de los productos chinos, a los cuales, dijo, no se les cobrará el pago de impuestos, al tiempo que el monto para no pagar impuestos será hasta por 1,000 dólares (USD).

“Es importante que se sepa y ya se va a dar la información, donde se tiene tratado comercial, pues ya no haya aranceles, pero hay países en donde no hay tratado comercial y sí se cobran aranceles.. México sí cobra por la importación de mercancías. En el caso de Chetumal, por ejemplo, no tenemos tratado comercial con China, o sea que en productos chinos sí van a aplicar, o sea, se les va a aplicar el no pago de estos aranceles, por poner un ejemplo”.

