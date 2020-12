“Frankenstein electoral” y “regreso a la prehistoria”: Va por México generó críticas en redes sociales

Criticaron alianza de PRI PAN y PRD (Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia)

La tarde de este martes 22 de diciembre se oficializó la alianza “Va por México” , la cual se auto denominó la “coalición más grande de México”, pues se reúne en ella a los tres partidos más importantes derrotados en las elecciones federales de 2018: PRI, PAN y PRD.

La organización de que estos partidos fueran juntos a las elecciones intermedias de la administración de Andrés Manuel López Obrador se debe a Sí por México, una organización organizada por los magnates mexicanos Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

De este modo, Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN); Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y Alejandro Moreno, Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) unificaron su agenda a petición de la organización de los empresarios.

Ante la transmisión de la conferencia, en la que se ratificó la creación de Va por México, numerosos usuarios de redes sociales, periodistas y políticos de otras militancias manifestaron su desacuerdo con la coalición.

Inicialmente, Movimiento Ciudadano (MC) difundió un comunicado oficial en el que asegura que los bloques de partidos representan el “pasado y la prehistoria” .

“La conformación de dos bloques de partidos en las elecciones de 2021, que en los hechos no representan una opción distinta, no hará más que exacerbar la polarización que atraviesa el país y que no sirve para atender los graves problemas económicos y de salud que enfrenta México”, expresó el partido naranja; sin embargo, esta observación también hace alusión al bloque establecido por Morena con el PT, PVEM y el PES.

Asimismo, el periodista Manuel López San Martín bautizó como “Frankenstein electoral” al Va por México.

“ Ya llegó el Frankenstein electoral. Si alianza PAN-PRD arrojó como saldo un desastre electoral en 2018, la incorporación del PRI al revoltijo, presagia la pulverización de la oposición que va al desdibujamiento. ¡Vaya menjurje! ”, expresó en redes sociales.

Finalmente, como era de esperarse, los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) también reaccionaron ante esto y dijeron que la alianza no tiene ni principios ni ideología.

“No cabe duda: la elección de 2021 será entre la esperanza o el TUMOR que provocó el cáncer de la corrupción y el saqueo en México” , expresó Mario Delgado, presidente del partido.

Lo mismo hizo Alejandro Rojas Díaz Duran al señalar como “los tres cochinitos” a los tres partidos que se aliaron para las elecciones donde se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 15 gubernaturas.

Ya salieron del clóset los 3 cochinitos del PRI, PAN y PRD. Dicen que Va por México. No, no van por México: Van contra México y los mexicanos. ¡No se los vamos a permitir!

En ese mismo tono de conversación, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República dijo que la alianza era inimaginable, pero entendible.

“ Inimaginable una alianza PRI-PAN-PRD, aunque entendible; así se unieron en el Pacto por México . Enfrentar a Morena en elecciones requiere de todo, sacrificar y entregar todo, sin importar principios, ideología o programas. Simple: la política para ellos es interés y privilegios ”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe destacar que también hubo quien aplaudió la coalición de Va por México. Twitter se inundó de publicaciones de militantes del PRI, PAN y PRD a tal punto que hicieron tendencia la etiqueta #VaPorMexico; sin embargo, resaltó lo redactado por Vicente Fox, ex presidente de México por el blanquiazul quien, en un tono muy optimista, aseguró que se acabó la “dictadura”.

“Solo le duro 3 años la fiesta de la destrucción. Solo le duro tres años la borrachera de poder. Solo duro 3 años la mentira y el engaño. Ni una promesa cumplida. Acaba la dictadura regresa la libertad y el equilibrio en el ejercicio del poder. En 6 meses regreso a la SENSATEZ”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

