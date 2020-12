A seis días del asesinato de Aristóteles Sandoval, implementaron operativos para dar con los responsables

La madrugada del martes y de este miércoles, la Fiscalía de Jalisco realizó acciones para capturar a los reponsables del asesinato de Aristóteles Sandoval (Foto: REUTERS)

Puerto Vallarta , corazón turístico de Jalisco, se ha convertido en los últimos días en el patio de investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, las autoridades implementaron una serie de operativos para intentar capturar a los homicidas del ex gobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval, asesinado el pasado 18 de diciembre, en el bar Distrito/5.

El diario Mural, el primer medio en informar sobre los cateos, reveló que en un hotel de la joya turística fueron detenidas personas y asegurados vehículos. No obstante, hasta la mañana de este miércoles, la FGE no han informado oficialmente los resultados de estas acciones.

El operativo también dejó el aseguramiento de un bar localizado en el Bulevar Francisco Medina Ascencio y Paseo de la Marina. Asimismo, en las instalaciones de la fiscalía local se mantiene un operativo que busca reforzar la seguridad del recinto.

Los últimos avances de las autoridades se han obtenido a través del testimonio de 20 personas, quienes han colaborado para esclarecer el asesinato de Sandoval.

En seis días, se han realizado análisis de la zona, videos y se lograron encontrar más casquillos dispersos en áreas no visibles. Aunque se aseguró que los empleados del bar, donde murió el ex gobernador, manipularon la escena del crimen, no se cuenta con ninguna persona detenida.

Se espera que el tesoro turístico de Jalisco sea intervenido por la policía municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para reforzar la vigilancia en la zona.

Sandoval, que gobernó Jalisco de 2013 a 2018, fue sorprendido por un asesino fuertemente armado cuando se encontraba en el bar Distrito 5, localizado en una avenida principal de Puerto Vallarta.

El ex mandatario estatal llegó al negocio cerca de las 22:00 horas del jueves acompañado de una persona, posteriormente se incorporó una mujer y un hombre. Alrededor de la 01:40 horas, ocurrió el atentado. Sandoval se levantó de la mesa, donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirigió al baño y en el sitio fue atacado por un hombre de manera directa con un arma de fuego y por la espalda.

De acuerdo con los detalles, la víctima arribó a Puerto Vallarta, un sitio habitualmente tranquilo, el 5 de diciembre. Seis días después retornó a la ciudad de Guadalajara (Jalisco) en un viaje rápido. Sin embargo, el 12 de diciembre regresó al puerto y se instaló en unas habitaciones privadas. En el balneario, según las autoridades, se le vio realizando actividades recreativas y empresariales.

Sandoval contaba con un equipo de seguridad, según lo dicho por el secretario de la SSP de Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco, estaba adscrito a la ley de protección a ciudadanos, tenía 15 agentes asignados, así como vehículos blindados y blandos.

